IBM, özellikle veri merkezlerinde yapay zeka işleme için tasarlanmış yeni Power Systems Sunucularını duyurdu. Yeni sunucular, yoğun AI iş yüklerini işlemek üzere tasarlanan IBM POWER9 işlemcisi ile güçlendirilmiş. Yeni sistemler, derin öğrenme çerçevelerinin eğitim sürelerini yaklaşık dört kat arttırarak AI uygulamalarının daha hızlı ve daha doğru bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor.

IBM’in yeni POWER9 işlemcisinin özellikleri

9.5x maksimum I / O bant genişliği

2 kat yüksek performanslı çekirdek

2.6x daha fazla RAM destekleniyor

1.8x daha fazla bellek bant genişliği

Yeni donanımdan yararlanacak şirketlerden birisi de Google. Google Platforms’ın Başkan Yardımcısı Bart Sano, şunları söyledi:

“Google, IBM’in en son POWER teknolojisinin geliştirilmesindeki ilerlemesinden dolayı heyecan duyuyor. POWER9 OpenCAPI Bus’u ve geniş bellek özellikleri, Google veri merkezlerinde yenilik için yeni fırsatlar sağlıyor. “

Giderek daha çok kişi cihazlarının zeki olmasını beklediği için bu donanıma duyulan ihtiyaç kesinlikle artıyor, IBM’in en yeni donanımı tüketici beklentilerini karşılamak için gereken altyapının önemli bir parçası olacak.