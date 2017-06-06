iCloud 2TB kapasitesini daha ucuza alabilirsiniz

Apple‘ın, iCloud adında bulut depolama hizmeti, son 24 saat içinde bazı değişiklikler geçirdi. Şirket 1TB planını durdurmaya karar verdi, ancak bu aslında hiç de kötü bir haber değil. Bu noktaya kadar 1 TB depolama alanı elde etmek için aylık 9,99 ABD doları ödemek zorunda kalacağınız miktarın yerine 2 TB kapasiteye sahip olacaksınız.

2TB planı 19,99 dolara satılıyordu, bu nedenle zaten bunu kullananlar için büyük tasarruf anlamına geliyor. Ve 1TB seçeneğine sahip olan insanlar için aynı fiyata ek 1 TB daha ücretsiz alan almış olacaklar.

iCloud’un ücretsiz depolama alanı 5GB’da sınırlı kalırken diğer ücretli kullanımlar ayda 0.99 $’a 50 GB aylık 2.99 $ a 200GB alan alabiliyorsunuz.

Hizmetin rakipleri, en azından depolama alanının en üst noktasında daha iyi fırsatlar sunmuyor. Google, 1 TB Sürücü için 9,99 ABD Doları ve Dropbox için de aynı tutar talep ediyorlar. Microsoft’un OneDrive daha ucuz, yalnızca 1 TB için 6.99 dolar istiyor ancak eğer en iyi fiyat/kapasite ‘ye sahip bulut depolama alanı istiyorsanız, muhtemelen iCloud’un yeni yarı fiyatlı 2 TB planını seçeceksiniz.