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iGear RazorBeat tanıtıldı!

Yeni bir aksesuar daha piyasada yerini aldı. RazorBeat soundbar ile tanışın. Kablosuz, şık ve ucuz!

Ayşen Sıla

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iGear ic

Akıllı telefon aksesuarları üreticisi iGear, yeni iGear RazorBeat kablosuz soundbarı tanıttı.  RazorBeat kablosuz hoparlörü ilk olarak Şubat 2021’de piyasaya sürüldü ve şu anda Amazon Hindistan ve Flipkart üzerinden yaklaşık 27 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

Uygun fiyatlı ve çok yönlü RazorBeat ses çubuğu, şık ve hafif bir tasarıma, 10W ses çıkışına, dahili bir subwoofer sistemine ve tam şarjla beş saate kadar kesintisiz eğlence deneyimine sahiplik ediyor.

Cihaz, 1.500 mAh şarj edilebilir pile sahip. Kablosuz hoparlör, birden çok girişl3 (Bluetooth, USB, AUX, SD kart ve FM) birlikte geliyoe, böylece tasarımı ve hafif özellikleri ona çok yönlülük sağlıyor.

iGear ic

iGear RazorBeat soundbar, 10 metrelik kablosuz bir aralıkta çalışabiliyor ve evinize şık bir şekilde uyum sağlıyor. Cihaz, suyla temasa dayanmayabilir ve esas olarak iç mekanlarda veya dış mekanda kullanılırken suyla temas edemediği durumlarda kullanılabiliyor.

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Cepkolik
KaynakThe Mobile Indian

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