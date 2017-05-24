IKEA’nın akıllı ev ürünleri Alexa, Google Home ve Apple HomeKit ile uyumlu olacak

IKEA gerçekten akıllı ev ürünlerini ciddiye alıyor. Sonuçta, şirket büyük bir ekonomik ev aletleri, dekor ve mobilya tedarikçisi konumundadır. Geçen yıl, İsveç şirketi dimmerler, hareket sensörleri de dahil olmak üzere yeni akıllı aydınlatma cihaz serisini duyurdu. IKEA’nın akıllı aydınlatma çözümü, Philips Hue‘ye yarayacaktı.

“Yaz aylarında ve sonbaharda … IKEA akıllı aydınlatma serisi Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile birlikte kullanılabilir.”

Akıllı ev kategorisine giren IKEA’nın daha akıllı ev ürünleri markaları arasındaki daha yoğun rekabeti ateşleyeceği ve böylece müşterilerin giriş maliyetlerini düşürdüğü için tüketiciler için harika bir haber olabileceği düşünülüyor. Umarım IKEA‘nın IoT’nin arkasındaki güvenlik konusunda akıllı olduğu düşünülür. Geçtiğimiz yılın sonlarında büyük bir internet kesintisine dolaylı olarak neden olan kötü güvenlikli IOT cihazlarının olduğunu unutmayalım.

Her şey IKEA, lambalarının veya gece masalarının bazılarına kablosuz şarj sunmaya başladığında başlamıştı. Bugün, IKEA akıllı ev girişiminde potansiyel görüyor ve Akıllı Ev çözümlerini dünyadaki yeni pazarlara sunmayı umuyor.