İki Avrupa Ülkesine Daha Xiaomi Mi Store Açılıyor!

Xiaomi bu yıl Avrupa’da genişlemeye odaklandı. Birkaç hafta önce Çek Cumhuriyeti‘nde bir mağaza açtığını ve geçtiğimiz hafta İngiltere‘de Three ile ortaklık kurduğunu bildirdi. Bugün ise iki yeni Avrupa pazarına girişini resmen açıkladı.

Çinli üretici 22 ve 24 Mayıs’ta Fransa ve İtalya‘ya ulaşacağını bir Twitter yazısıyla açıkladı. Xiaomi zaten ürünlerini İtalya’da satıyor ancak sadece çevrimiçi olarak satışlarını yapıyor. 24 Mayıs’ta ülkede ilk Mi Store’u açacak.

Xiaomi‘nin zaten var olduğu diğer Avrupa ülkeleri; İspanya, Rusya, Ukrayna, Polonya. Three ile ortaklık İngiltere, Danimarka, Avusturya, İrlanda ve İsveç‘i de bu listeye ekleyecektir.

Fransa ve İtalya’daki Xiaomi Mi Mağazaları yalnızca telefon değil birçok cihazın satışını yapacak. Xiaomi, çeşitli kategorileri kapsayan çok geniş bir ürün portföyüne sahiptir. Bu yüzden mağazaların diğer öğeler üzerinde stoklanmasını görmek sürpriz olmayacak.