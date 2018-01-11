İki Farklı Apple Store'da iPhone Pilleri Aniden Patladı!

İki gün içinde ikinci kez bir Apple iPhone pili Apple Store içinde patladı. İspanya‘nın Valencia şehrindeki Apple Store’daki bir oda bir iPhone ünitesinin içindeki bir pilin patlaması ile dumanla doldu. Mağazadaki işçiler alevleri hemen söndürdüler. Üç itfaiyeci ve polis olay yerine geldi. Yerel saatle 13:30’da meydana gelen patlamanın sonucu olarak yaralanan yoktu.

Salı günü ise İsviçre‘nin Zürih şehrinde bir Apple Store çalışanı bir iPhone içindeki bir pilin alevlendiğini farketti. Eli de biraz yandı. Hastaneye gidecek kadar zarar görmese de sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya müdahale ettiler.

Apple son zamanlarda iPhone 6 ve üstü modellerde CPU hızını yavaşlattığını itiraf etmişti. Şirket zayıf ve tükenmiş pilleri taşıyan daha eski telefonların karmaşık görevlerle karşı karşıya kaldıklarında kapanmasını önlemek için bunu yapmak zorunda olduğunu söyledi. Sonuç olarak Apple bu modellerde pil değiştirme fiyatını yıl sonu itibariyle 79 dolardan 29 dolara düşürdü. Bu yoğunluk nedeniyle de birçok Apple Mağazası, pilleri değiştirirken daha özensiz davranıyor ve bu da bu iki patlamanın sebebini anlamımızı sağlıyor.