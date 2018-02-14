PlayerUnknowns’s Battlegrounds, birkaç ay önce mobil platforma iki farklı PUBG oyunu çıkaracaklarını açıklamıştı. PC’deki orijinal oyuna ek olarak duyurulan bu oyunlar artık oynanabiliyor.

PUBG: Army Attack ve PUBG: Exhilarating Battlefield olan bu iki oyun da oldukça güzel grafik detaylarına sahipler. Lightspeed & Quantum Studio tarafından geliştirilmiş olan PUBG: Exhilarating Battlefield, klasik PUBG’nin mobil portu olarak düşünebileceğimiz bir oyun. Timi Studios’un geliştirdiği Army Attack ise kara, hava ve deniz çatışmalarına odaklanan, arcade türüne daha yakın bir oyun.

Aşağıda yer alan ilk videoda Exhilarating Battlefield, ikincisindeye Army Attack’ın oynanış videolarını görebilirsiniz. Videolar iPhone X üzerinde ultra ayarlarda kaydedilmiş. Henüz sadece Çin’de iOS ve Android için çıkış yapam oyun, yakın bir tarihte tüm dünyada yayınlanacaktır diye tahmin ediyoruz.