İkinci Nesil Amazon Echo Buds Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Amazon, yepyeni Echo Buds (2. Nesil) kablosuz kulaklıkları tanıttı Yeni kulaklıklar, kullanıcılara gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sunuyor ve uzun ömürlü bir pil ömrü vaat ediyor. Tasarım açısından 2. nesil Echo Buds, önceki versiyondan yüzde 21 daha küçük. Daha fazla konfor için daha kısa bir nozüle ve kulak içi basıncı azaltmak için bir havalandırma deliğine sahip.

Yeni Echo Buds, dört oval şekilli kulak ucu ve bir çift kanat ucuyla birlikte geliyor. Mat bir yüzeye sahip ve yalnızca siyah renk seçeneği sunuyor. IPX4 derecesi ile su sıçramalarından kaynaklanan hasara dayanacak şekilde tasarlandığını da belirtelim.

Bu yeni kulaklıklar, bas ve tiz deneyimini artırmak için 5.7mm dinamik sürücüye sahip. Her kulaklıkta, arka plan gürültüsünü azaltmaya yardımcı olan gelişmiş ANC için 3 mikrofon bulunuyor. Kullanıcıların ortam gürültüsünü duymalarına yardımcı olan bir Geçiş Modu da bulunuyor.

Dokunmatik kontrolleri desteklerken, şarkıları atlarken, sesi artırırken vb. eller serbest bir deneyim vaat eden kulaklıklar, Alexa desteğine sahip. Alexa, bir arama başlatmak ve hatırlatıcı ayarlamak gibi çeşitli görevler için de kullanılabiliyo. Bu yılın ilerleyen günlerinde Amazon, kullanıcıların dinlemek istedikleri bildirimleri seçmelerine olanak tanıyan bir VIP Filtresi işlevi ekleyecek. Ayrıca Google Asistan ve Siri gibi diğer sesli asistanları da desteklediğini söyleyebiliriz.

Pil ömrüne gelince, kulaklıklar 15 dakika şarj ile iki saatlik oynatma süresi sunuyor. ANC ve eller serbest Alexa devre dışı bırakıldığında, müzik çalma için pil ömrü 6,5 saate çıkıyor. Şarj için, her kulaklıkta LED ışıklar bulunuyor. Kulaklıkların fiyatı 140 dolar olarak belirtildi.