İlk AirPods Reklamları Yayınlandı

Apple ilk olarak AirPods adını verdiği kablosuz kulaklıklarını Eylül ayında iPhone 7 lansmanında duyurusunu gerçekleştirmişti. İki aylık bir gecikme sonunda kulaklıklar sonunda satışa sunuldu. Satışa sunulduktan bir ay sonra oldukça yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Hatta kablosuz kulaklık piyasasını domine etmeye başladı. Slice Intelligent araştırma firması kablosuz kulaklık pazarının çevrimiçi gelirlerinin %26’sını şimdiden oluşturduğunu açıkladı. Bu yüzden bir çok firma AirPods benzeri kulaklıklar tasarlamaya başladı.

Apple firması kulaklıkları için ilk reklam filmlerini yayınladı. Kendi YouTube kanalında yayınlanan 4 farklı reklam müzik ruhunu ön plana çıkartılıyor. Reklam filmlerinde yeni kulaklıkların ne kadar kolay eşleşebildiğini, Siri ile kolay bir şekilde iletişim kurabildiğini gösteriliyor. Reklam filmlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.