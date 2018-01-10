Aralık ayında Synaptics akıllı telefonlar için ekran içi parmak izi tarayıcısı yayınlamıştı. Şirket adını belirtmediği bir akıllı telefon üreticisinin CES 2018‘de teknolojiyle birlikte ilk telefonu tanıtacağını söyledi.

Bugün Vivo bu söylentileri doğruladı. Cihazı Las Vegas’ta sergiledi. Bu teknolojiyi bir akıllı telefonda uygulamaya geçiren ilk şirket oldu.

Vivo CES 2018‘de ekran içinde parmak izi tarayabilen akıllı telefonu ortaya çıkardı.

Ekran üzeri parmak izi algılayıcısı anakart ile OLED panelinin arasına oturtulmuş. Burada parmağı aydınlatıyor ve sonra işleme alıyor.

Şirketin Başkan Yardımcısı Alex Feng bir basın açıklamasıyla bu çözümün daha uygun kimlik doğrulama deneyimi sunacak olduğunu söyledi.

Güvenlik seviyesi bir önceki basın toplantısında ​​dillere desten güvenliği anlatılan Vivo X20 ve Samsung Galaxy S8 gibi cihazlarla aynı seviyede olacak.

Telefon seri üretime hazır ve birkaç ay içinde satışa çıkarılacağı tahmin ediliyor.