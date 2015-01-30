İlk Elektrikli Yerli Taksi

Her geçen gün gelişen ve geliştirilen teknoloji ile beraber aynı zamanda da çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynakları arayışı halinde olan devletler, bu konuda yapmış oldukları araştırmalara ve yürütmekte oldukları çalışmalara ara vermeksizin deva etmektedirler. Konu itibari ile düşünülecek olursa eğer bu konuda devletler, çeşitli önerileri ve teorileri ortaya atmakla beraber, bu konuda yapmış oldukları arayışlara da tüm hızları ile devam etmektedirler.

Bir Depo ile 400 Kilometre

Dolayısıyla her geçen gün gelişen ve geliştirilen teknoloji ile beraber aynı zamanda bu alanda da gelişmeler yaşanmaktadır. Geleceğin yakıtı olarak bilinen elektrik ve bu konu hakkında yapılan çalışmalar doğrultusunda elektrikli taksileri ve araçları devreye sokan yetkililer, her geçen gün bu alanda yapılan teknoloji harikası araçlar üzerindeki geliştirme çalışmalarına da ara vermeksizin devam etmektedirler. Elektrikli araçların elektrik enerjisi ile yakıta ihtiyaç duymadan yol almaları ve uzun menzillere sahip olmaları bu konuda onları daha da tercih edilebilir bir hale getirmektedir.

Yani elektrikli araçların daha az enerji ile daha uzun yol aldıkları söylenebilir. Bu konuda Derin dere Motorlu Araçlar mühendisler tarafından yerli bir şekilde üretilen taksi de tanıtıldı. Söz konusu taksi ful şarjlı bir halde iken tam 400 kilometre yol alabilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklamalara göre, İstanbul da bu araçların kullanılması durumunda yılda bir milyar dolar yakıt tasarrufu edilebileceği de açıklandı.