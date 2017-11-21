iMac Pro neredeyse tanıtılmak üzere ve cihaz hakkında bilgiler gelmeye başladı. Dahili bir A10 işlemcisi olmasına rağmen, yeni bir rapor, dahili hücresel bağlantıya sahip olabileceğini gösteriyor.

MacRumors aracılığıyla Pike’s Universum‘a göre, bellenim dosyalarına bakıldığında, mobil bağlantı hakkında bazı ilginç girdiler bulunuyor. Bunun perakende modellerde gösterilip gösterilmeyeceği bilinmemekle birlikte, Pike’s, yeni birimlerin hücresel bir bağlantıya dayanan bir tür yer hizmeti sunabileceği konusunda spekülasyonda bulunmakta. Bu, iMac’in evde veya ofisten İnternet bağlantısı olmaksızın her yerde izlenebileceği anlamına geliyor. Bu, minimum 4.999 $ ‘lık bir cihazda arzu edilen bir özellik olabilir. Dahası, bu özellik devre dışı bırakılamaz.

Bu noktada ya bu spekülasyon doğru, ya iMac Pro artık arama yapabilecek ya da kod kalıntıları iOS işletim sisteminden kalma. Neyse ki, öğrenmek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacağız.