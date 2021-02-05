IMEI Kopyalanmış Ne Yapmalıyım?

Gerçek hayatın sosyal platformlara karışması, siber suçların artışını da beraberinde getirmektedir. Öyle ki siber içerikli suçlar, yüzlerce farklı çeşidi ile birlikte tüm insanlar için büyük ölçüde risk teşkil etmektedir. Ve bu suçlar, en çok da hırsızlık tabirine giren şekliyle meydana gelir.

Örneğin bir kişinin evine girip değerli eşyalarını çalmak ile o kişinin banka hesabını bloke edip bankadaki parasını çalmak eş değer suçlardır. Bu suçları işlemek ise herkesin yapabileceği kolaylıkta değildir elbette. Siber suçlarda bulunan kişinin ileri düzey bilgisayar kullanma kabiliyeti ve iyi derecede kod yazma yeteneği olmalıdır. Bu özelliklere sahip kişiler ise halk arasında bilinen adıyla hackerlardır.

Hacker olarak bilinen bu kişiler, kendi ülkeleri için faydalı, ancak kendilerine düşman olarak gördükleri ülkeler için son derece tehlikeli kişilerdir. En büyük tehlikelerinden biri ise telefonların IMEI numarasını çalmaktır. “Peki, telefonumun IMEI numarası kopyalanmış ne yapmalıyım?” şeklindeki sorular ise bu mağduriyeti yaşayan kişiler tarafından sıkça sorulmaktadır.

Kişinin telefonunun IMEI kodu kopyalandığında o kişiye BTK tarafından bir bildirim gelir. Gelen mesajın konusu ise kısaca, “IMEI numarası kopyalandığı için telefonun 30 günlük süre içinde kapanacağı yönündedir.”

Telefonunun IMEI numarası kopyalanan kişilerin hiç vakit kaybetmeden telefonu ilk satın aldıkları yere başvurması ve bu durumu izah etmesi gerekir. Böylelikle, sizi madur eden kişilerin işlemiş olduğu suçların neticesinde alacağınız sorumluluk en aza indirilir.