IMEI, telefonunuz için bir kimlik belgesi gibidir. GSMA tarafından belirlenmiş 15 basamaklı benzersiz bir koddur. Bir telefon araması yapmak veya almak, mesaj göndermek veya almak için belirli bir şebekeyi her kullandığında, IMEI numarası otomatik olarak gönderilir ve izlenir.

Polis ve servis sağlayıcıları, bu kimlik numaralarının beyaz ve kara listelerde yer aldığı veritabanlarına sahip olduğundan, bir işletme sahibi IMEI numarasını bildirebilir ve bir hırsızlıktan sonra kara listeye alabilir.

Satın alındığında ilk olarak yapılması gereken şey IMEI numarasının kayıt edilmesidir. Kısacası olur da telefonunuzu kaybederseniz, IMEI numarasını kullanarak onu bulmanız mümkün. Bunu nasıl mı yapacaksınız. İşte size ayrıntılı bir anlatım.

IMEI Numarası İle Telefon Nasıl Bulunur?

IMEI Numarası Nasıl Alınır?

1. Yöntem

IMEI numarasını almak oldukça kolaydır. En hızlı yol telefon arama uygulamasını açıp *#06# çevirmek. Telefonunuza ait IMEI numarasını doğrudan görebilirsiniz.

2.Yöntem

IMEI numarasını bulmanın bir diğer kolay yolu, “Ayarlar” içinde saklıdır. Ayarlar’dan Android telefonunuzun IMEI numarasını kontrol etmek için “Telefon Hakkında” seçeneğine gitmeniz yeterlidir.

3. Yöntem

Çoğu durumda, IMEI numarası bir telefonun arka tarafında veya çıkarılabilir bataryanın altında bulunur. Telefonunuz kaybolur ancak ambalajı muhafaza edilirse, IMEI numarasını hala etikette bulabilmeniz de söz konusudur.

Ayrıca bkz: Android İçin En İyi Temizleme – Bakım Uygulamaları 2019

IMEI ile Kaybolan Telefonun Nasıl Bulunur?

AntiTheft App & IMEI Tracker All Phone Location, Find Lost Phone, Find My Device, SeekDroid: Find My Phone gibi Google Play’de sizin için uygun birçok telefon bulucu uygulaması bulunmaktadır. Birçoğu sahte gibi görünse de AntiTheft App & IMEI Tracker All Phone Location uygulaması üzerinden size yardımcı olalım.

Adım

Google Play’de “IMEI Tracker” diye arama yapın ve AntiTheft App & IMEI Tracker All Phone Location uygulamasını bulun. Telefonunuzun Android 4.4 veya daha yüksek sürümlerde çalıştığından emin olun. Daha sonrasında uygulamayı telefonunuza yükleyin.

2. Adım

Kurulumu tamamladıktan sonra uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Kişiler, çağrılar, depolama, SMS ve konum dahil olmak üzere uygulamanın istediği tüm izinleri vermeniz gereklidir. Telefonunuzu izlemeniz gerekiyorsa, tam işlevselliği etkinleştirmek bazen işe yaramaktadır.

Ayrıca bkz: Android İçin En İyi Müzik Çalar Uygulamaları 2019

3.Adım

Kısa bir reklam izledikten sonra devam etmek için “Continue” tuşuna basarak ilerleyin. Uygulama genel olarak mükemmel olsa da, içerisinde çok fazla reklam bulunduyor. Bazen videolu reklamları izlemeden sonraki adıma geçemiyorsunuz.

4.Adım

Kayıp telefonunuzun IMEI numarasını girin ve “Track” tuşuna basın. Telefonunuzun konumunu ve yakınlığını belirten, yerlerin listesini içeren küçük bir pencere ile bazı bilgileri elde edeceksiniz.

Telefona yerleştirilmiş bir IMEI numarasını değiştirmek zordur ancak hırsızlar için profesyonel aletlerle değiştirilmesi mümkündür. Bir kez değiştirildiğinde, bir telefon artık şebeke tarafından aynı olarak tanımlanmaz.

Ayrıca bkz: En İyi Android Strateji Oyunları 2019

IMEI numaranızı önceden bir yere kaydetmelisiniz. Telefonunuzun çalınmasından veya kaybolmasından sonra çok geç olur. Hemen her durumda da IMEI numaranızı polise bildirin, servis sağlayıcınızdan, kaybolan telefonunuzun tüm servislerini en kısa sürede engellemesini isteyin.