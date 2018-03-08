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Cep telefonu incelemeleri, akıllı telefon karşılaştırmaları, kamera, fotoğraf çekimi incelemeleri, işletim sistemi incelemeleri diğer tüm incelemeler bu sayfada yer alır. Telefonları özellikleri bakımından detaylı inceliyoruz. Video incelemeler ile de sizlere keyifli konular hazırlamaya özen gösteriyoruz.

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Lenovo Explorer İnceleme
İnceleme

Lenovo Explorer İnceleme

Lenovo Explorer VR kulaklık incelemesini bu yazımızda sizlerle birlikte yapacağız. Çünkü Lenovo Explorer Windows uyumlu VR kulaklık setleri arasında sanal gerçeklik deneyimlerini en iyi sağlayan...
Huawei Mate 10 Lite İnceleme
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Huawei Mate 10 Lite İnceleme

Apple ve Samsung telefonlara değerinin üstünde para yatırmaya istekli değilseniz size yeni bir seçenek doğdu: Huawei Mate 10 Lite. İncelemesi ile sizleri en çok...
Xiaomi MI TV 4A
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Uygun Fiyatlı 4K Televizyon Xiaomi MI TV 4A Duyuruldu

Akıllı telefonlarda sunduğu tasarım, bunun yanı sıra uygun fiyatlarla sunduğu aksesuar ürünleri ve son olarak CES 2018 fuarında sunduğu yeni sanal gerçeklik gözlükleriyle beraber...
PS4 İçin Alternatif Oyun Kolu Hori Onyx Satışa Çıktı
İnceleme

PS4 İçin Alternatif Oyun Kolu Hori Onyx Satışa Çıktı

2017 yılı son çeyrek verilerine bakacak olursak, en başarılı oyun konsollarının PS4 serisi olduğunu görüyoruz. Özellikle Sony’nin gelişmiş model olarak sunduğu PS4 Pro modelinin...
Motorola Gamepad Moto Mod İncelemesi
İnceleme

Motorola Gamepad Moto Mod İncelemesi

Motorola'nın Gamepad Moto Mod halen detaylı incelemeler ile süren bir çalışma ancak en azından Motorola ilerlemeyi sürdürmek konusunda oldukça istekli. En yeni Mod ise Motorola Gamepad....
En İyi 10 Alışveriş Sitesi
İnceleme

2018 Yılı En İyi 10 Alışveriş Sitesi

E-ticaret aldı başını gitti. Bir dönem mesafeli yaklaşılan bir teknoloji olsa da şimdilerde çok sık kullanılmaya ve her geçen gün pazardaki payını arttırmaya başlayan...
İnceleme

En İnce Laptop Acer Swift 7 Özellikleri ve Satış Fiyatı

Köklü bir tarihe sahip olan bilgisayar markaları arasında gelen Acer, son dönemde eleştiri alan yönlerini bir bir kapatmaya başladı. İlk olarak oyuncu serisi bilgisayarlarını...
LG V30 Plus İnceleme
İnceleme

LG V30 Plus İnceleme

LG V30 Plus standart LG V30'dan daha büyük ve yüksek kaliteli müzik dosyalarını dinlemek için daha iyi bir telefon. V30 Plus gerçekten de sadece...
Sony MP-CD1 Ultra
İnceleme

Sony MP-CD1 Ultra Mobil Projektör Cihazını Tanıttı

CES 2018 baştan aşağı yepyeni teknolojilerin tanıtıldığı, en ilgi çeken teknoloji fuarlarından biri olmayı başardı. Artık alışkanlığımız haline gelen akıllı telefonlar, yeni televizyon teknolojileri...
Casper Excalibur Oyun Bilgisayarı inceleme ve özellikleri
İnceleme

Casper Excalibur Oyun Bilgisayarı İncelemesi

Casper'in Excalibur adını verdiği masaüstü ve dizüstü için tasarladığı oyun bilgisayarı serisini inceledik. Tüm detayları; artı ve eksi yönleri, fiyatı ve donanım yapısı ile karşınızda. Excalibur...
Dell XPS 13 (2018)
İnceleme

Dell XPS 13 (2018) Özellikleri, Çıkış Tarihi ve fiyatı

CES 2018 öncesinde beklenen birçok önemli teknolojik cihaz ortaya çıkmaya başladı. Dell XPS 13 (2018) serisi de bu teknolojik cihazlardan biri oldu. Gerek tasarımı...
WD My Cloud Home İnceleme
İnceleme

WD My Cloud Home İnceleme

Western Digital My Cloud Home sizlere akıllı bir TV ile erişebileceğiniz kişisel verilerinizi güvence altına alan bir depolama alanı sağlar. İnsanlar haklı olarak bulut depolaması konusunda...
İnceleme

Sonos One İnceleme

Akıllı hoparlörlerin oldukça hızlı yükselen bir trend olduğunu düşünerek Sonos One İnceleme yazısını sizlere sunmak istedik. Akıllı hoparlör sayısı piyasada fazla ama birçoğu eviniz için...
İnceleme

Huawei Mate 10 Pro İnceleme

Bu yazımızda sizlere dünyanın en büyük telefon üreticisi Huawei'nin 2017 amiral gemisi Huawei Mate 10 Pro İncelemesi ile karşınızdayız. Huawei, dünyanın en büyük telefon şirketi...
Apple TV 4K İnceleme
İnceleme

Apple TV 4K İnceleme

Yeni iPhone'ların yanı sıra bu yıl Apple, 4K / High Dynamic Range (HDR) destekleyen yeni televizyonu Apple TV 4K'yı da tanıttı. Detaylı inceleme yazısı ile karşınızdayız. Son...
Blackberry Motion İnceleme
İnceleme

Blackberry Motion İnceleme

BlackBerry firmasının 2017 yılı tam ekran dokunmatik modeli olan Blackberry Motion İncelemesi ile karşınızdayız. Blackberry KeyOne klasik estetikte, fiziksel klavyeden ve güncel Android deneyiminden hoşnut...
Huawei Honor 7X İnceleme
İnceleme

Huawei Honor 7X İnceleme

Huawei Honor 7X incelemesi ve teknik özelliklerini detaylı olarak sizlere anlatmaya çalışacağız. 2016 yılında Xiaomi Mi Mix modelinin ardından telefon üreticileri hızlı bir şekilde 'çerçevesi...
Samsung Galaxy S8 Plus İnceleme | Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri
İnceleme

Samsung Galaxy S8 Plus İnceleme

Bu yılki Samsung telefonlardan daha pahalı ve daha büyük bir telefon olan Samsung Galaxy S8 Plus inceleme üzere bu yazıda sizlerle olacak. Yeni Galaxy telefonu...
İnceleme

Sony Xperia XZ1 İnceleme

Yeni bir amiral gemisi üretmek yerine Sony firması Xperia XZ Premium'un daha ucuz bir sürümü olan Sony Xperia XZ1 modelini çıkardı. Sony Xperia XZ1...
Huawei Honor 9 İnceleme
İnceleme

Huawei Honor 9 İnceleme

Bu yazımızda sizlere Huawei Honor 9 İnceleme başlığı altında Huawei Honor 9 teknik özellikleri ve fiyatını sizlere sunacağız. Sonunda ise acaba bu telefon almaya...
Sony Xperia XZ1 Compact inceleme
İnceleme

Sony Xperia XZ1 Compact İnceleme

Sony, küçük iPhone'lara rakip olarak Android işletim sistemine sahip akıllı telefon sunmaya devam ediyor; Bu kez yeni özelliklere sahip. İşte şimdi Türkiye'de satışa sunulan...
İnceleme

Nokia 8 inceleme

Nokia 8 artık tanıtıldı ve pek çoğumuzun merakla beklediği ve Nokia'nın son uzun bir süre sonra ilk ürettiği amiral gemisi modeli oldu. Bu, uzun...
iPhone-X-inceleme
İnceleme

iPhone X İnceleme – Türkiye’de ilk

Giriş iPhone X sansasyonel görünümlü bir iPhone ancak açıkçası büyük bir maliyetle geliyor ve bunu elde etmek için beklemek zorunda kalacaksınız. Face ID ile ilgili...
Galaxy Note 8 inceleme
İnceleme

Samsung Galaxy Note 8 İnceleme

Note 8, Note 7'yi unutturmak için hazırlanan Samsung'un büyük ekranlı geri dönüş hikayesidir. Geniş 6.3 inç 'Infinity Display', 6GB RAM ile daha iyi performans ve...
iPhone 8 inceleme
İnceleme

iPhone 8 İnceleme

Giriş iPhone 8 nihayet satışa çıktı ve iPhone 7'den pek de bir farkı yok. iPhone 8'i fiyatı, özellikleri ve tasarımı bakımından detaylı incelediğimiz makalemize göz...
Pixel XL inceleme
İnceleme

Google Pixel 2 XL İnceleme

İkinci nesil Pixel telefonlar için beklentiler yüksekti ve Google hayal kırıklığına uğramadı. Bu yılki amiral gemisi akla gelebilecek her şekilde daha iyi, ancak daha...
Google Clips
İnceleme

Google Clips İnceleme

Google'ın San Francisco'daki en son duyurusunda, bu yıl, Pixel akıllı telefonları ve yeni bir portföy ve iletişim yolunda devrim yaratmayı amaçlayan (Pixel Buds ile...
İnceleme

OnePlus 5 inceleme

OnePlus 5, kendisini yılın en hızlı, en iyi tasarlanmış telefonlarından biri olarak adlandırılıyor. Fakat önceki modele göre fiyat artışı pazara ile firmanın istediği şekilde...
İnceleme

Sony Xperia L1 ön inceleme

Uygun fiyatlı Sony Xperia L1, daha çıkmadı ve ön incelemesi ile karşınızdayız. Kesinlikle Xperia XZ Premium'un alçak gönüllü çekiciliğinden yoksun ancak giriş seviyesindeki rakiplerine...
İnceleme

Samsung Galaxy A5 2017 inceleme

Samsung, orta segment Galaxy A5 telefonunu 2017'de güncelledi ve Galaxy S7 görünümünü andırdığı söyleniyor. Samsung Galaxy A5 2017 incelememizde bulabilirsiniz. Orta düzey Galaxy akıllı telefonları olan...
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