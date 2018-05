Infinity Ekranlı Samsung Galaxy A6 ve A6 Plus Tanıtıldı!

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Samsung, Galaxy A8 ve Galaxy A8 Plus modellerini Infinity ekranlı tasarıma sahip ilk Galaxy A serisi cep telefonları olarak piyasaya sürdü. Bugün ise resmi bir basın açıklaması ile şirket, aynı tam ekran Infinity Display tasarımına sahip olan Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus telefonlarını duyurdu.

Samsung Galaxy A6, 720 x 1480 piksel HD + ekran çözünürlüğü üreten 5,6 inç S-AMOLED ekrana sahip. Büyük Galaxy A6 Plus, 1080 x 2220 piksel Full HD + çözünürlük sunan bir 6.1 inç S-AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Her iki ekran da 18.5:9 en boy oranına sahiptir. Galaxy A6 ikilisi ayrıca kullanıcıların bir bakışta kilidini açmadan bilgileri görmelerine izin veren Always on Display (ekranı sürekli açık tutan bir özellik) işlevine de sahiptir.

1,6 GHz hızında çalışan bir sekizli işlemci içeren Exynos 7870 yonga seti Galaxy A6’ya güç katıyor. Galaxy A6’nın 32 GB ve 64 GB depolama modelleri sırasıyla 3 GB ve 4 GB RAM içerir. Daha fazla depolama için kullanıcılar Galaxy A6’da bir microSD karttan yararlanabilirler. Cihaz 3000mAh bataryadan güç alır.

Snapdragon 450 ise daha büyük Galaxy A6 Plus’ı 1.8 GHz sekiz çekirdekli işlemciyle güçlendiriyor. Daha küçük kardeşi gibi Galaxy A6 Plus da 32 GB depolama + 3 GB RAM ve 64 GB depolama + 4 GB RAM seçenekleri ile geliyor ve aynı zamanda bir microSD kart yuvası bulunuyor. Ayrıca 3500mAh daha büyük bir pile sahip. Galaxy A6, f / 1.7 diyafram açıklığıyla 16 megapiksellik bir arka kamera ile donatılmıştır. Otomatik odaklama ve çift tonlu LED flaş gibi özelliklerle geliyor.

A6 Plus ise f / 1,7 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel otomatik odaklama özellikli birincil sensör ve f / 1.9 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel ikincil sensör içeren çift kameralı bir kuruluma sahiptir. Sadece Galaxy A6 Plus’da kullanılabilen Canlı Odaklama özelliği, kullanıcıların çekimden önce veya sonra alan derinliğini kontrol etmelerini sağlar. Bu özellik Galaxy S9 Plus ve Galaxy Note 8‘de de mevcuttur.

A6 modeli ayrıca f / 1.9 diyaframlı 16 megapiksellik bir ön kameraya sahiptir. A6 Plus ise f / 1.9 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksel selfie kameraya ve bir LED flaşa sahiptir. Her iki telefonun arka tarafı parmak izi tarayıcısına ve sorunsuz kilit açma özelliğine sahiptir. Bu cihazlar aynı zamanda yüz tanıma özelliğini de destekler.

Galaxy A6 ve A6 Plus Android 8.0 Oreo ile gelir. Bağlantı konusunda Galaxy A6 ikilisi 2CA ile 6 LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, microUSB 2.0, NFC (sadece bazı pazarlarda) ve 3,5 mm ses jakı, GPS, GLONASS ve BeiDou işlevlerine sahip.

Galaxy A6 149,9 x 70,8 x 7,7 mm boyutlarındayken Galaxy A6 Plus’ın boyutları 160,2 x 75,7 x 7,9 mm‘dir. Her iki telefon da siyah, altın, mavi ve lavanta gibi renklerde satın alınabilir. Galaxy A6 ve A6 Plus kulaklıklarla etkileyici ses çıkışı sağlayan Dolby Atmos özelliğine sahiptir. Galaxy A6 ve A6 Plus‘da bulunan diğer özellikler App Pair, Bixby Home, Bixby Vision, Bixby Reminder ve Samsung Pay olarak belirtilmiş.

Galaxy A6 ve A6 Plus Fiyatı

Güney Koreli şirket henüz Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus akıllı telefonların fiyatlandırmasını açıklamıyor. Ancak tabii ki elimizde sızan bilgiler var. Bu telefonların kullanılabilirliği söz konusu olduğunda ise Avrupa, Asya ve Latin Amerika‘nın seçkin bölgelerinde Mayıs ayı başlarında satışa sunulacağını biliyoruz.