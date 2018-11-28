Yaklaşan Samsung Galaxy S10 cep telefonunun yakında duyurulacağını zaten biliyoruz. Telefonun öne çıkan özelliğinin ayrıca Infinity-O ekranının olacağını da daha öncesinde belirtmiştik.

Infinity O ekranın en büyük özelliği telefonu çentikli ekrandan kurtarıp daha yüksek ekran/gövde oranı sunmasıdır. Çalışma prensibi ise oldukça basit ekran içi kamera denilen sensör, ekranın altına yerleştirilmiştir. Bundan dolayı ekranda sadece küçük bir delik ile şeklinde görünür.

Ancak Huawei‘nin yaklaşan Nova serisinden bir telefon için bir kaç gün öncesinde bir poster yayınlanmıştı. Posterde benzer bir tasarımın olacağı ortaya çıkmıştı. Bundan dolayı Nova serisinin bir modeli olan Huawei Nova 4 ‘ün benzer şekilde Infinity-O ekranını kullanması bekleniliyor. Bugün ise Huawei Nova 4 modeline ait yeni bir görsel yayınlandı ve iddia edilen telefonun görünümü hakkında daha çok detayı ortaya çıkardı.

Huawei Nova 4 Yeni Görüntüleri 1 - 3

Telefonun tasarım özelliklerini gösteren görselde, iddia edilen Nova 4 yeni bir ekran ile geleceği söz konusudur. Muhtemelen arka tarafında Huawei P20 Pro ile aynı tasarımı kullanılacaktır. Böylece üçlü kamera tasarımının yanı sıra bir gradyan arka panel kullanılması söz konusudur.

Ayrıca, daha çok genç kullanıcıları hedefleyen Nova 4 ‘ün, düşük fiyat etiketi sağlamak amacıyla Kirin 980 yonga seti yerine, önceki nesil Kirin 970 ile birlikte gelmesi düşünülüyor.

Dün ise telefon konsept tasarımcısı Geskin’in yapmış olduğu tahmini Huawei Nova 4’ün teknik çizimi telefonun görünüşü hakkında daha çok net bir görüntüyü zihinde canlandırdı.