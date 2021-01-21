Infinix Hot 10 Play Resmi Olarak Duyuruldu!

Akıllı telefon pazarında küçük üreticilerden olan Infinix, geçtiğimiz yıl Hot 10 ve Hot 10 Lite cihazlarını piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket seriye Play versiyonlu bir üye daha ekliyor. Infinix Hot 10 Play, olarak karşımıza çıkan cihaz, Helio G25 yonga setini içerisinde barındırıyor.

2 GB RAM / 32 GB dahili depolama ve 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanına sahip iki seçenek ile sunulan cihaz Android 10 ile geliyor. Aynı zamanda cihaz kullanıcılara 512 GB‘a kadar microSD kart desteği de sunuyor.

Yeni Hot 10 Play, ön tarafında 8 Megapiksel selfie kamera ve su damlası çentik bulunduruyor. 6.82 inç IPS HD + çözünürlüklü bir ekrana sahip olan cihazın parmak izi tarayıcısı güç düğmesine konumlandırılmış. Cihazın arka tarafında ise 13 Megapiksel derinlik sensörü olan bir kamera merceği yer alıyor.

10 W şarj destekli 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Hot 10 Play, 19 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Infinix Hot 10 Play, şuanda Ege Mavisi, Morandı Yeşili ve Volkanik Siyah renk seçenekleriyle Filipinler’de satışa çıkarılmış durumda.

Cihazın 2 GB RAM / 32 GB dahili depolama versiyonu 90 dolar, 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama versiyonu ise 105 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor.