Instagram kullanıcılarının zaman zaman karşılarına çıkan birçok ufak sorun bulunuyor. Bazı sorunlar Instagram kullanımını ise doğrudan etkiliyor. Bu sorunlar içerisinde Instagram kullanımını doğrudan etkileyen sorunların başında Instagram Akış Yenilenemedi sorunu geliyor.

Yeni gönderilerin gözükmesini ve akışta gönderilerin yer almasını engelleyen sorun, ana sayfa üzerinde de sıkıntılar yaşamanıza neden oluyor. Peki, Instagram Akış Yenilenemedi sorununu çözmek için çözümler yok mu? Akış yenileme sıkıntısı yaşayan kullanıcılar nasıl kontroller yapmalı? Detaylardan ve çözüm önerilerinden söz edelim.

Instagram Akış Yenilenemedi Bağlantı Sorunu

Instagram Akış Yenilenemedi sorununun en büyük nedeni bağlantılarınızda yer allan hatalardır. Bağlantı kısmında bir sorun olması durumunda Instagram Akış Yenilenemedi hatasıyla karşı karşıya kalırsınız. Akışı yenilemek istediğiniz zamanda söz konusu sorun nedeniyle uyarı mesajları alacaksınız. İlk dikkat edeceğiniz kısımda bağlantılar olacaktır.

Öncelikle bağlantılarınız için bir kontrol yapmayı deneyin. Instagram dışında diğer sosyal medya hesaplarınıza girerek ya da direk olarak internet sitelerine girerek bağlantınızı kontrol edin. Eğer WİFİ bağlantısında değilseniz, WİFİ bağlantısına geçiş yapın. Bu kısımlarda kontrol sağladınız ve sorun yoksa, bu durumda diğer çözüm önerilerine geçebiliriz.