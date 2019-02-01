Instagram kullanıcılarının zaman zaman karşılarına çıkan birçok ufak sorun bulunuyor. Bazı sorunlar Instagram kullanımını ise doğrudan etkiliyor. Bu sorunlar içerisinde Instagram kullanımını doğrudan etkileyen sorunların başında Instagram Akış Yenilenemedi sorunu geliyor.
Yeni gönderilerin gözükmesini ve akışta gönderilerin yer almasını engelleyen sorun, ana sayfa üzerinde de sıkıntılar yaşamanıza neden oluyor. Peki, Instagram Akış Yenilenemedi sorununu çözmek için çözümler yok mu? Akış yenileme sıkıntısı yaşayan kullanıcılar nasıl kontroller yapmalı? Detaylardan ve çözüm önerilerinden söz edelim.
Instagram Akış Yenilenemedi Bağlantı Sorunu
Instagram Akış Yenilenemedi sorununun en büyük nedeni bağlantılarınızda yer allan hatalardır. Bağlantı kısmında bir sorun olması durumunda Instagram Akış Yenilenemedi hatasıyla karşı karşıya kalırsınız. Akışı yenilemek istediğiniz zamanda söz konusu sorun nedeniyle uyarı mesajları alacaksınız. İlk dikkat edeceğiniz kısımda bağlantılar olacaktır.
Öncelikle bağlantılarınız için bir kontrol yapmayı deneyin. Instagram dışında diğer sosyal medya hesaplarınıza girerek ya da direk olarak internet sitelerine girerek bağlantınızı kontrol edin. Eğer WİFİ bağlantısında değilseniz, WİFİ bağlantısına geçiş yapın. Bu kısımlarda kontrol sağladınız ve sorun yoksa, bu durumda diğer çözüm önerilerine geçebiliriz.
- Tarayıcı verilerini temizlemeniz ilk işleminiz olacak. Bazı çerezler bu soruna neden olabilir. Bu gibi bir durumla karşı karşıya kalmamak için tarayıcı verilerinizi silmeyi deneyebilirsiniz.
- Bunun için tarayıcınızı açmanız ve ardından da tarayıcı seçenekleri ya da ayarları kısmına girmeniz gerekiyor.
- Bu kısımda “tarama verilerini sil” seçeneğini kullanmanız yeterli olacaktır.
- Eğer çözümü denemenize rağmen sorun çözülmemişse, bu durumda bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
- Bir sonraki aşamada da DNS ayarlarını değiştirmeyi deneyin. Instagram’dan çıkış yapıp ardından DNS ayarlarınızı geçerli bir ayar ile değiştirin. Sonra bağlantınızı yeniden kurmayı deneyin.
- Tüm bu işlemler sorunun çözümü için yeterli olacaktır. Eğer bağlantınızda sorun yoksa ve bu çözümlerde yeterli gelmediyse bu durumda da Instagram verilerinizi silerek yenileme yapmayı tercih edebilirsiniz.
- Bunun için telefonunuzdan ayarlar sekmesine girmeniz, ardından uygulamalar sekmesini bulmanız ve Instagram’a gelmeniz gerekiyor.
- Akış Yenilenemedi sorununu çözmek için bu kısımda kullanıcı verilerini sil ya da temizle seçeneklerini kullanabilirsiniz.