Instagram arşiv özelliği artık herkes için kullanıma sunuldu

Geçen ay Instagram, fotoğraflarınızı gizlemenize izin veren Arşiv özelliğini test etmeye başladı. Özellik şimdi tüm hesaplara yayılmış durumda ve uygulamayı güncellemeden herkese açık olması gerekiyor.

Arşivle, başkalarının görmesini istemediğiniz fotoğrafları silmek zorunda kalmazsınız. Fotoğrafınızın sağ üst köşesindeki Seçenekler düğmesine basmanız ve Arşiv düğmesine tıklamanız durumunda zaman çizelgenizden kaldırılacak, ancak yine de özel klasörünüzde bulunacaktır. Buradan istediğiniz zaman arşivden çıkarmayı seçebilirsiniz ve eskiden olduğu zaman çizelgenizdeki aynı yere geri gönderilecektir.

Arşiv klasörü, özellik mevcut olduğunda, profilinizin sağ üst köşesindeki küçük bir geri sarma simgesinden erişilebilir olacaktır.