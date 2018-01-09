Sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarından biri olması, Instagram’ın kullanıcılar tarafından da bir hayli önemli hale gelmesine neden oluyor. Öyle ki kullanıcılar, Instagram’ın gücünü kullanarak daha geniş kitlelere ulaşabiliyor. Ayrıca bir de fenomenlik konusu var. Instagram’ın dev platform desteğini kullanarak, kullanıcıların ilgisini çekip çok daha geniş kitlelere hitap etmek ve fenomen olmakta mümkün. Bunun için uzun bir uğraş süresi ve epey bir emek gerekiyor. Fakat fenomen olduktan sonra elde edilen ayrıcalıklar, elde edilen gelir birçok kullanıcıyı cezbetmeye yetiyor. Haliyle burada en önemli konu nasıl fenomen olunacağı. Burada kullanıcıların en büyük yardımcısı ise Instagram Bot destekleri.

Tabii ki fenomen olmanızı sağlayan bir bot yok ancak bu süreçte hesabınızı destekleyecek birçok bot var. Fakat son gelen haberler bot desteği alan kullanıcılar biraz üzebilir.

Instagram Bot Önlemleri İçin Yeni Çalışma

Bugün geliştirici platformlarında ortaya çıkan bilgilere göre Instagram Bot kullanımının önüne geçmek adına yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Kullanıcıların sahte Instagram Bot özelliklerini kullanarak, hesaplarında ekstra takipçi göstermeleri, ekstra beğeni göstermeleri veya yorum göstermeleri gibi doğal dışı hareketleri engellemek isteyen uygulamanın, yeni akış sistemiyle beraber bunun içinde bir algoritma sunduğunu göreceğiz.

Instagram Bot önlemlerinde asıl amaç ise sahte yazılımları engellemek. Takip eden kullanıcıların bileceği gibi Instagram Bot adı altında birçok yazılım yayınlanıyor ve bu yazılımların birçoğunun ana amacı kullanıcı bilgilerini ele geçirmek. Bu şekilde sahte yazılımları gerçek bot olarak gösteren birçok program var.

Kullanıcıların hesap güvenliklerini ve kişisel bilgilerinin güvenliğinin tehlikeye atılmasına neden olan bu durumun önüne geçmek için ise Instagram yeni bir sisteme geçiyor. Mevcut sürümde zaten bu tür uygulamaları kullanan kullanıcılar için çeşitli yaptırımların kullanıldığı ve sahte bot uygulamalarını kullanan kullanıcıların engelleme cezası aldığını biliyoruz. Fakat ortaya çıkan yeni düzenlemeye göre işler biraz daha sıkı tutulacak.

Yukarıda belirttiğimiz gibi yenilenecek akış sistemiyle beraber bu konuda da bir düzenleme gelecek. Sistemin nasıl işleyeceğini bilemiyoruz ama geliştiricilerden gelen yorumlara göre birçok bot devre dışı kalacak. Özellikle kullanıcı bilgilerini kullanarak hareket eden botların kullanımlarının engelleneceği belirtiliyor. Bir yandan Instagram’ın bu yönde çalışmaları devam ederken bir yandan da yeni Instagram Bot haberleri de almıyor değiliz. Çok konuşulan yeni bir Instagram Bot serisinden de söz etmeden geçmeyelim.

Instagram Bot İle Otomatik Beğeni

Son olarak bu alanda bir Türk kullanıcı tarafından otomatik beğeni işlemini gerçekleştiren bir bot yazıldığını gördük. Yeni bot sayesinde kullanıcıların belirledikleri kişilerin paylaşımlarını anında beğenmesi sağlanıyor.

GitHub üzerinden ortaya çıkan yeni botun sunduğu ayrıcalık sayesinde, paylaşım yapılır yapılmaz anlık olarak beğeni gönderiliyor. Benzeri birçok bot olsa da bu botta anında beğenme özelliğinin olması ve çalışmanın arka planda yapılıyor olması yeni botun en büyük ayrıcalığı olarak gösteriliyor.

Kısacası bir yandan Instagram Bot serilerine yenileri eklenmeye, bir diğer yandan ise Instagram’ın yeni önlemlerini görmeye devam ediyoruz. Durum nasıl sonuçlanacak merak konusu.