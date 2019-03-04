Sosyal medya uygulamaları içerisinde Instagram’ın ayrı bir yeri olduğu biliniyor. Facebook uygulamalarından biri haline geldiği andan bu yana sürekli yeniliklerle bir adım öne çıkan uygulama, şu sıralar görsel yönü ağır basan, popüler sosyal medya uygulaması olarak ele alınıyor.

Her geçen gün biraz daha ilgi odağı olan uygulamanın sınırsız bir kullanım imkanı sunması da artı yanlarından biri olarak değerlendirilebilir. Sanki sınırsız dijital bir albümünüz varmış gibi uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Peki, paylaştığınız tüm bu fotoğrafları indirmek isterseniz? Instagram Fotoğraf İndirme işlemi için neler yapmak gerekiyor?

Instagram Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?

Instagram Fotoğraf İndirme özelliği sayesinde, paylaşımlarınızı sadece Instagram hesabınızda değil, farklı alanlarda da yedekleyebiliyorsunuz. Instagram hesabınızı kapatmak ya da dondurmak istediğiniz de fotoğraflarınızı da kurtarmış oluyorsunuz. Uygulama bunun için arşiv sistemi de sunmaya başladı ancak bunun dışında Instagram Fotoğraf İndirme işlemi için denenebilecek bazı alternatifler var. Hem mobil platformlar için hem de bilgisayarlar için fotoğraf indirme konusunda nasıl işlemler yapılabileceğine bakalım.

Downloadgram Sitesi Üzerinden

Kullanacağınız ilk yöntem bu alanda oluşturulmuş olan sitelerden yararlanmak olacak. Söz konusu siteleri kullanarak kolayca fotoğrafları bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebiliyorsunuz. Bunun için en sık kullanılan adreslerden birisi de Downloadgram sitesi. Siteyi kullanarak Instagram fotoğraflarını indirmek ise çok kolay.

Bunun için tek yapmanız gereken burada yer alan bağlantıdan siteye gitmek ve indirmek istediğiniz paylaşımın URL’sini kopyalayarak belirtilen alana giriş yapmak. Ardından indir butonunu kullanmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde web üzerinden görseller indirilmiş olacak.

Instasave Uygulaması

Adından da anlayacağınız gibi Instasave uygulaması da fotoğrafların indirilmesi için kullanılıyor. Android akıllı telefonlar için yayınlanan uygulamanın kullanımı da en az web işlemi kadar kolay.

Uygulamayı indirmenizin ardından, istediğiniz fotoğrafı indirmek için öncelikle indirmek istediğiniz gönderinin sağ üst köşesinde yer alan “…” ifadesine tıklamanız ve ardından “bağlantıyı kopyala” diyerek gönderinin bağlantısını kopyalamanız gerekiyor. Instasave uygulamasına girip ardından da bağlantıyı gösterilen alana girmenizin ardından “download” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Bu şekilde gönderi indirilmiş olacak.

Regrammer Instagram Reposter

Kullanabileceğiniz bir başka site ise Regrammer – Instagram repost sitesi. Daha önce iOS için uygulama olarak gördüğümüz site, yine Instagram gönderisinin URL adresini kullanarak fotoğraflarınızı ya da videolarınızı indirmenize izin veriyor. Tek yapmanız gereken gönderinizin URL bağlantısını almak ve sitede belirtilen alana girerek “Preview” butonunu kullanmak.

Instagram Üzerinden Arşiv İndirme

Diyelim ki kendi fotoğraflarınızı arşiv olarak indirmek istiyorsunuz. Bu durumda da direk olarak Instagram tarafından sunulan arşiv özelliğini kullanabilirsiniz.