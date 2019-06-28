Instagram Gizlilik İhlallerine Karşı Açıklama Yaptı

Sosyal medyanın ne kadar güvenliği olduğu konusu büyük ölçüde tartışılmaya başlandı. Facebook’un bu konuda nasıl bir ünü olduğunu zaten biliyoruz. Sosyal medya devinin veri gizliliği skandallarıyla gündeme gelmesinin ardından şimdi ise aynı iddialar Instagram için gündeme gelmeye başladı.

İddialar, gösterilen reklamlar sonrasında karşımıza çıkmıştı. Kullanıcıların konuştuklarıyla ilgili reklamların gösterildiği ve reklam politikasını buna göre belirlediği iddia edilen Instagram için de veri gizliliği konusu odak haline gelmişti. Merak edilen konuya ilişkin açıklama ise doğrudan uygulamanın yetkilileri tarafından geldi.

Instagram CEO’su Tarafından Açıklama Geldi

Instagram’ın CEO’su konumunda olan Adam Mosseri tarafından konuya ilişkin açıklamalar geldi. Ünlü isim iddia edildiği gibi Instagram’ın dinleme yapmadığını öne sürdü. Ünlü isim tarafından yapılan açıklamaya göre dinleme söz konusu değil ancak arama verilerine göre reklam gösterimleri yapılıyor.

Yani kullanıcıların aramalarına dayalı olarak, reklamları belirleyen bir sistem söz konusu. Aramalar ne ile alakalı olursa, reklamlarda buna göre belirleniyor. Böyle bakıldığı zaman Instagram için dinleme yaptığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığı söyleniyor. Tabii ki bunlar Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamalar.

Facebook’un olayını da düşünecek olursak, aramalara göre şans eseri denk gelen reklamlar çok inandırıcı değil gibi duruyor. Özellikle gösterilen reklamların sınıflamalarına bakıldığı zaman, sosyal medya devlerinin bu konuda çok dürüst davranmadığını da söylemek yanlış olmayacaktır.

Facebook çatısı altında yer alan bir uygulama olması nedeniyle Instagram için de aynı durumun geçerli olması beklentisi var. Yani her ne kadar veri izlemesi yapılmadığı, kullanıcıların gizliliğine önem verildiği belirtiliyor olsa da uygulamada bunun etkilerini çok fazla göremiyoruz.