Sosyal medyanın en aktif, aynı zamanda en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Instagram için yenilikler bitmiyor. Hikayeler bölümünü sürekli olarak güncelleyen uygulama, yavaş yavaş farklı adımlarda atmaya hazırlanıyor. İlk olarak uygulamanın uzantısı olarak yeni bir Direct mesaj uygulaması ortaya çıkmıştı. Fakat son gelen haberlere göre Instagram, bu tür farklı adımlar atmaya devam edecek. Bu kez Instagram Görüntülü Sohbet özelliğinin teste açıldığı ortaya çıktı. Yeni özelliğin nasıl çalışacağına ilişkin ise çok fazla bilgi elde etmek mümkün olmadı.

Instagram Görüntülü Sohbet Özelliği Nedir?

Yeni özellik ilk olarak beta testlerinde görüntülendi. Geliştiriciler tarafından paylaşılan bilgilere göre Instagram kapalı beta test sürümlerinde yer alan bazı kodlar ve görüntüler yeni özelliği ortaya koyuyor. Instagram Görüntülü Sohbet özelliği olarak bilinen bu özellikle beraber kullanıcıların birbirleriyle WhatsApp üzerinde olduğu gibi görüntülü olarak konuşabilecekleri belirtiliyor. Yeni özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı konusunda ise çok detaylı paylaşımlar yapılmış değil.

Standart olarak yayınlanan beta test sürümlerinde değil de doğrudan kapalı beta testlerinde ortay çıkmış olması bu özelliğin detaylarının öğrenilmesini engelliyor. Geliştiricilerin yorumlarına göre ise iki farklı ihtimal söz konusu. İlk ihtimale göre Instagram Görüntülü Sohbet özelliği doğrudan uygulamanın içerisine eklenen bir özellik olacak. Doğrudan uygulamanın Direct mesaj bölümü içerisinde bu özelliğin kullanılabileceği iddiası var.

İkinci iddiası özelliğin ayrı bir uygulama ile sunulacağı. Yine Instagram’a bağlı olarak kullanılacak ikinci bir ara uygulama sayesinde Instagram Görüntülü Sohbet özelliğinin kullanılabileceği belirtiliyor. Her iki ihtimalinde testlere göre olabileceği de belirtiliyor. Sadece kapalı beta sürecinde görüntülenen yeni özelliğin, herkese açık beta sürümlerine gelene kadar bu özelliğin kesin olarak geleceğini söylemek yanlış olacaktır.

Öyle ki Instagram’ın bu şekilde testlerden sonra iptal ettiği birçok yeni güncelleme var. Benzeri bir şekilde bu güncellemenin de iptal edilmesi olası olabilir. Tüm ihtimalleri için sosyal medya devinin yapacağı açıklamaları beklememiz gerekecek. Yeni özelliğin gelmesi durumun Facebook’un ana uygulamalarında da bazı sistem değişiklikleri yapması beklenebilir. Bakalım gelişmeler ne düzeyde olacak? Detayları belli oldukça haberimize ekleyeceğiz.