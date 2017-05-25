Instagram güncellemesi, manzara ve portre görüntüleri için destek getiriyor

Instagram‘ın yeni bir sürümü şimdi App Store ve Google Play aracılığıyla indirilebilir. Güncellenmiş uygulama, karmaya yeni özellikler ekliyor.

Instagram Direct, Nisan ayında herkes için yeniden başlatıldığından, geliştiriciler yeni özellikler ve iyileştirmeler ekleyerek kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeye çalışıyorlar.

Instagram Direct’in şu anda manzara ve portre yönelimlerini desteklediği gibi bugünün en önemlilerinden bazıları açıklandı. Kamera rulosundan doğrudan’ı kullanarak arkadaşlarınıza kalıcı bir resim veya video gönderdiğinizde, artık onu kırpmanız gerekmeyecek.

Ayrıca, güncelleme, Direct’deki bağlantılar için destek sağlıyor; bu da Instagram kullanıcılarının artık web sitelerini arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri ve doğrudan görüşmelerde önizleyebilecekleri anlamına geliyor. Aynı şey, telefon numaraları ve adresler için de geçerli.

Direct’deki manzara ve portre görüntüleri için destek, Instagram sürüm 10.22‘ye sahip iOS cihazları için zaten mevcuttur. Bununla birlikte, Android kullanıcılarının bu yeni özelliklerin gelmesi için biraz daha beklemek zorunda kalacaklar. Diğer tarafta, doğrudan mesajlardaki bağlantılar her iki mobil platformda da mevcuttur.