Sosyal medyanın yükselen yıldızlarından biri olan Instagram, belli aralıklarla güncellemeler alıyor ve artık çok daha gelişmiş özelliklerle dikkat çekiyor. Yeni güncellemeler ve yayınlanan düzenlemeler Instagram’ın çok daha geliştirilmesini sağlıyor olsa da beraberinde bazı sorunların ortaya çıkmasına da neden oluyor. Yeni güncellemeler sırasında en sık yaşanan sorunlardan birisi de Instagram İngilizce Oldu sorunu.

Muhtemelen yapılan yeni güncelleme ya da yayınlanan bir düzenlemeyi yüklemenizin ardından karşınıza çıkan Instagram İngilizce Oldu sorunu için yapabileceğiniz bazı düzenlemeler var. Yapacağınız ilk düzenleme dil ayarlarını kontrol etmek.

Instagram İngilizce Oldu – Türkçe Yapma

Bunun için dediğimiz gibi ilk olarak dil ayarlarına girmeniz gerekecek. Dil ayarları üzerinden tekrar Türkçe seçimi yapmanız gerekiyor. Yayınlanan bir güncelleme ya da yapılan bir düzenleme bu dil ayarı kısmında düzenleme yapılmasına ihtiyaç doğurabilir. Kısacası kendi kendine dil ayarları değiştirilmiş olabilir. Böyle bir durumda yapmanız gereken işlemlerin neler olduğuna bakalım.

Profilinize giriş yapın.

Buradan ise “ ayarlar ” kısmına giriş yapın.

” kısmına giriş yapın. Ayarlar menüsünde dil sekmesinin yer aldığını göreceksiniz. Dil sekmesine tıklayın ve dil ayarlarını görüntüleyin.

Burada Türkçe dilini bulmanız ve seçmeniz gerekiyor. Muhtemelen Türkçe dil seçeneği en alt kısımda yer alacaktır.

Dili değiştirip, ardından ise değişiklikleri kayıt etmeniz yeterli olacak. Yaptığınız değişiklikten sonra, dilinizin tamamen Türkçe olması gerekiyor. Eğer hala Instagram İngilizce Oldu sorunuyla karşı karşıyaysanız, bu durumda uygulamayı kapatıp ve hesabınızdan çıkıp yapıp yeniden giriş yapmayı deneyin. Dil ayarlarında yapacağınız düzenlemenin sorunu çözmesi gerekiyor. Fakat sorun çözülmemişse bu durumda bir başka işlem ise uygulamayı silip yeniden yüklemek olacak.

Uygulamanın silinip yeniden yüklenmesi, uygulamanın yeniden telefonun dilini algılamasına neden olacaktır. Bu sayede bir kez daha Instagram Türkçe diliyle yüklenmiş olacak ve Instagram İngilizce Oldu sorunu da ortadan kalkmış olacak. Burada dikkat edeceğiniz nokta uygulamayı tam olarak silip yeniden yüklemek olacak. Arta kalan dosyaların ve ön belleğin tamamen silinmesi gerekiyor.