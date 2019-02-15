Sosyal medyanın en yaygın kullanılan uygulamaların başında Instagram geliyor. Kullanın oranları her geçen gün artış gösteren uygulamanın, günlük aktiflik oranı da sürekli artış gösterebiliyor. Her ne kadar popüler bir ortam haline gelmiş ve sürekli aktiflik oranı artıyor olsa da zaman zaman bu ortamdan uzaklaşmak isteyebiliyorsunuz. Bu durumda akıllara ilk gelen soru ise Instagram Hesap Silme işleminin nasıl olacağı oluyor.

Bunun için Instagram tarafından kullanıcılara sunulan ayrıcalıklar var. İsterseniz bir süre hesabınızı dondurabiliyorsunuz. Diğer yandan ise tamamen Instagram Hesap Silme işlemi de mümkün. Bu yazımızda hesabınızı nasıl tamamen silebileceğiniz konusunda bilgi vereceğiz.

Instagram Hesabı Nasıl Silinir?

Bu konuda dikkat etmeniz gereken ilk nokta fotoğraf arşivleriniz. Eğer bu zamana kadar paylaştığınız fotoğrafları saklamak istiyorsanız, hesabınızı silmeden önce bu fotoğrafları arşiv olarak indirmeniz gerekiyor. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Instagram Hesap Silme işleminin nasıl yapılacağına geçelim.

İlk aşamada burada yer alan linke girmeniz gerekiyor. Instagram hesabını silmek için oluşturulmuş olan bu resmi link üzerinden silme işlemine geçeceğiz.

için oluşturulmuş olan bu resmi link üzerinden silme işlemine geçeceğiz. Hesap silme sayfası karşınıza çıkacaktır. Hesap silme sayfasına geçtiğiniz zaman, oturumunuz açık değilse, hesabınıza giriş yapmanız istenecektir. Oturumunuz açıksa direk olarak silme sayfası karşınıza çıkacak.

Burada “ gitmeden önce bize nedeni söyle” sekmesinden neden seçmeniz gerekiyor. Burada hesabınızı neden silmek istediğinize ilişkin seçimi yapmanız gerekiyor.

sekmesinden neden seçmeniz gerekiyor. Burada hesabınızı neden silmek istediğinize ilişkin seçimi yapmanız gerekiyor. Hesap silme nedeni seçiminden sonra gerçek hesap silme ekranı açılacaktır.

Alt kısımda yer alan kutucuğa şifrenizi girmeniz gerekiyor.

“Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat” sekmesine tıklayın. Bu işlemden sonra hesabınızın tamamen kapatıldığını göreceksiniz.