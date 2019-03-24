Instagram’ndan hikayeler nasıl indirilir? Oldukça iddialı bir konu. Muhtemelen herkesin hoşuna giden gördüğü bir Instagram Hikayesi olmuştur. Ancak dünyanın en popüler sosyal ağlarından birisi olan Instagram buna indirmeye izin vermez.

Instagram Hikayeleri, Snapchat’in çok benzer bir özelliği olarak başladı. Dahası her gün bu özelliği kullanan 400 milyondan fazla kişi ile inanılmaz derecede popüler hale geldi. Hikayeler, ana Instagram yayınınızda kalıcı olmayan ve takipçilerinizle içerik paylaşmanın geçici, daha rahat bir yolunu sunar.

Hikayeler, tüm takipçilerinizle ya da yeni yakın arkadaşlar seçeneği ile seçilen birkaç kişiyle paylaşılabilir. Instagram’ın Facebook’a ait olması nedeniyle, her iki platformda arkadaşlarınıza ulaşmak için Instagram hikayenizi doğrudan Facebook hikayenizle paylaşabilirsiniz.

Instagram Hikayelerini Kaydetme İşlemi

Hikayenize gönderilen resimler ve videolar 24 saat boyunca görünür durumda kalır. Daha sonrasında sonsuza dek yok olurlar. Ancak onlara özel arşivinizden erişebilir ve hatta profil sayfanızda Öne Çıkan olarak göstermeyi seçebilirsiniz.

İçeriği Twitter gibi başka bir sosyal medya platformuyla paylaşmak istiyorsanız bu biraz daha kolay. Ancak, başkasının hikayesini kaydetmek istiyorsanız, işler biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Hareketsiz görüntüler için, bir hikayeyi kaydetmenin en kolay yolu, sadece bir ekran görüntüsü almak.

Fakat ekran görüntüsü yerine Instagram videolarını kaydetmek istiyorsanız, doğru yere geldiniz. Aşağıda Android cihazlar için Instagram Hikaye İndirme işlemini detaylı olarak göreceksiniz.

Android Cihazlarda Instagram Hikayeleri Nasıl İndirilir?

İlk olarak yapmanız gereken Google Play mağazasında ücretsiz olarak sunulan Story Saver adlı uygulamayı indirin. Başlamak için Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekecek. Uygulamayı indirmek için tıklayınız.

Bu uygualama Ana sayfa, takipçilerinizin gönderdiği tüm Hikayeleri gösterir. Ayrıca arama çubuğunda diğer kullanıcıları da arayabilirsiniz. İstediğiniz fotoğrafı veya videoyu seçin ve ardından Save yazısına dokunun.

Galerinizde fotoğraf ve viedolar StorySaver klasöründe gösterilecektir. Bir hikayeyi nasıl kaydettiğinizden bağımsız olarak, bunu yayınlayan kişinin izniyle yaptığınızdan emin olmak en iyisidir. Bu, özellikle içeriği kendi hikayenizde veya yayınınızda paylaşacaksanız önemlidir.