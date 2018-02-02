Instagram Hikayelerine Farklı Yazı Stilleri Geldi!

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram “Yazı Modu” adı verdiği ve hikayeleri için sunduğu yeni bir özellik yayınlıyor. Hikayelere çeşitli stillerde yazı yazabilme yeteneğini getiriyor. Yeni özellik bazı bölgelerde zaten mevcuttu. Ancak Instagram‘ın en yeni güncellemesi ile artık dünya çapında piyasaya çıkacak.

Yeni özellik hakkında farklı olan şey hiçbir fotoğraf gerektirmemesi. Bunun yerine tüm özelliğini kelimeleri kullanarak yapmasıdır. Lezzetli makarnanızı yemeden hemen önce ne hissettiğinizi veya hayatınızı değiştiren fotoğrafı takipçilerinizle hikayenizde paylaşmak için farklı yeni fontlar ve stiller kullanabilirsiniz. Yeni stiller aynı zamanda düzenli yayınlar, resimler ve videolarda da kullanılabilir. Bu moddaki yazılar hikayenizin bir parçasıdır ve 24 saat sonra kaybolacaklarını unutmamalısınız.

“Yazı Modu” Instragram‘ın Hikaye özelliğindeki en son geliştirmelerden olan GIF’leri ekleme seçeneğini de kendisiyle birleştirir.

Yazı Modu‘nu kullanabilmek için yapılması gerekenler sırasıyla şöyle: