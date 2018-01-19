Instagram Hikayelerine GIF Desteği Geliyor

Instagram hikayelerinizin yeterince renkli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Hikayelerinize GIF desteği çok yakında geliyor. Giphy tarafından sağlanarak sunulacak olan bu destek ile hikayelerinizde birçok GIF kullanabileceksiniz.

Elimizdeki bilgiler Instagram ve Giphy‘nin ortak çalışması ile bu geniş kapsamlı içerik kütüphanesini popüler sosyal ağa getirmek için ortaklık kurduğuna işaret ediyor.

Bazı seçilmiş kullanıcılar Giphy‘nin gif resimlerini doğrudan Instagram‘daki öykü oluşturma arayüzünden arayabileceklerini fark ettiler bile. Ancak şu ana kadar sadece bazı gifler seçilebiliyor. Uygulamanın genel kullanım için şu anda herhangi bir sürüme dahil edilmedi. Yalnızca Filipinler, Brezilya ve Endonezya‘daki kullanıcılara bu özellik ufaktan gelmiş gibi görünüyor.

Tabii ki Facebook‘un Giphy ile uzun süredir birlikte çalıştığını biliyorsunuz. Bu GIF’lerin Facebook‘un sahip olduğu popüler sosyal ağ Instagram‘a da eklenmesi bizi şaşırtmadı. Instagram zaten halihazırda son aylarda sürekli yeni özellikler kazanıyordu. Bununla birlikte bazı anket şirketlerinin bu özelliklerin gelmesinde etkisi olabilir. Çünkü çoğu kullanıcı Instagram hikayelerini artık eskisi kadar iyi bulmuyordu.

GIF desteğinin resmi olarak ne zaman geleceğini söylemek için çok erken. Ancak Instagram’ın büyümesine verdiği önemi göz önünde bulundurursak muhtemelen çok uzun sürmeyecektir.