Geçtiğimiz Ekim ayında Facebook, bir hikayenin Facebook‘a doğrudan gönderilmesini kolaylaştırarak Instagram Hikayeler‘in kullanımını ve esnekliğini arttırdı. Şimdi Facebook Instagram ile WhatsApp‘ı nasıl bir araya getireceğini düşünüyor.

TechCrunch, şirketin kullanıcılarına Instagram Hikayeleri‘ni doğrudan WhatsApp‘a yüklemelerine izin vermek için bir takım testler yürüttüğünü öğrendi ve teyit etti. Bunlar fotoğrafların, videoların ve GIF’lerin gönderilebileceği mesajlaşma uygulamasında bir WhatsApp Durumu olarak görünecekler. Şifreleme ile 24 saat sonra kaybolacaklar. WhatsApp Durumu olarak yayınlanan bir Instagram Hikayesi WhatsApp’ın geri kalanı gibi şifrelenecek.

Anladığımız kadarıyla özellik şu an az sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Henüz yüksek sayılı dağıtımlar başlamadı. Ancak tahminlerimize göre 7-10 gün aralığında güncelleme ile siz de kullanabileceksiniz.

Kullanıcılar Instagram paylaşım ekranından WhatsApp ile paylaşmak için bir seçenek buluyor. Ancak hikayeyi yayınlamak için yine de “gönder” düğmesine basmaları gerekiyor.

Özelliği alan bir kullanıcı Brezilya’da yaşıyor. Instagram Hikaye‘nin solunda ve WhatsApp Durumu ile birlikte resimlenmiş fotoğraf paylaştı. Köşedeki Instagram simgesine dikkat edin.