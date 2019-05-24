Instagram IGTV Videoları Yatay Olarak İzlenebilecek!

Facebook’un kısa bir süre önce satın aldığı Instagram, son zamanlarda geniş söylenti havuzunda yerini aldı. Daha çok olmayan özelliklerin gündeme geleceği iddiaları söz konusu. Tasarımın yanı sıra alışveriş seçeneği de gelecek.

Ayrıca Facebook, geçen yıl Instagram uygulamasında favori Instagram içerik oluşturucuları için uzun videoların yayınlandığı IGTV’yi kurmuştur. Ancak videoları sadece dikey olarak oynatabiliyordunuz. Şimdi ise Instagram dikey videoların yanı sıra yatay videolar için destek sunacağı ortaya çıktı.

Bir yılın ardından Instagram, kaliteli video oluşturucuların kendi peyzaj videoları yayınlamalarına izin veriyor. Dikey video deneyimi sonunda sona erdi. Ortaya çıkan son raporda da Instagram, içerik oluşturucuların daha çok kullanıcı deneyimi elde etmesi için yatay videolar için destek sağladığını söyledi.

IGTV ayrıca platformunda dikey videoları desteklemeye devam edecek ve şirket kullanıcılar için IGTV’nin sevdikleri yaratıcılardan daha fazla içerik izleyebilecekleri bir yer olacağını söylüyor. Ayrıca izleyicileri ile yakın ve kişisel olmak isteyen yaratıcılar için dikey videoların uygun olacağını belirtti.

Manzara videolarının, dans ve spor gibi yüksek hareketli ve genellikle bir avuç dolusu kişiyi içeren formatları izlemede yardımcı olacağını ekledi. YouTube’un aksine, Instagram, içerik oluşturucuların henüz IGTV videolarından para kazanmalarına izin vermiyor.

Markalar, içerik oluşturuculara uzun biçimli IGTV içeriği oluşturmalarını ödemeye henüz başlamadı. Instagram’ın IGTV içeriği için para kazanma ile ne zaman ortaya çıkacağı henüz net değil.