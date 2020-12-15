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Instagram Karanlık Mod (Dark Mode) Nasıl Kullanılır?

Instagram karanlık moduna geçmenin en kolay yolunu açıklıyoruz.

Selin Polat

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Instagram Karanlık Mod (Dark Mode) Nasıl Kullanılır?

Instagram karanlık moduna geçmenin en kolay yolunu açıklıyoruz.

Instagram karanlık modunun kullanımı kolaydır ve harika görünür, Instagram’ın normal beyaz arayüzünü gri ve siyah tonlarıyla değiştiren alternatif bir renk düzeni sağlar.

Instagram karanlık modu, özellikle yoğun bir kullanıcıysanız telefonunuzun pil ömrünü iyileştirmeye yardımcı olabilir, çünkü beyaz pikseller siyah olanlardan ölçülebilir derecede daha fazla güç çeker. Bu, siyah piksellerin tamamen kapatıldığı AMOLED ekranlı telefonlar için özellikle geçerlidir.

Pek çok kişi, karanlık modun, özellikle geceleri, parlamayı azalttığı için göz yorgunluğunu azalttığını da fark eder.

Instagram başkanı Adam Mosseri‘nin Ekim 2019’da piyasaya sürüldüğünde açıkladığı gibi, koyu tonların tadını çıkarmak için mobil işletim sisteminin en son sürümünü (yani Android 10 veya iOS 13) çalıştırmanız gerekiyor.

iPhone için Instagram Karanlık Modu

iOS 13 ve üzerini çalıştıran bir iPhone’unuz varsa, bu adımlar sistem ayarlarını değiştirmenize ve Instagram’ı karanlık modda kullanmanıza olanak tanır.

  1. Telefonunuzun ayarlarını açın
  2. “Ekran ve parlaklık” ı seçin
  3. Temayı değiştirmek için ‘Karanlık’a dokunun
  4. Instagram’ı başlatın.

Android için Instagram Karanlık Modu

Android 10 çalıştıran telefon için Instagram’ın karanlık modunu etkinleştirmek için aşağıdaki dört adımı uygulamanız yeterlidir:

  1. Telefonunuzun ayarlarını açın
  2. Aşağı kaydırarak ‘Ekran’a gidin
  3. ‘Koyu tema’ geçişini etkinleştirin
  4. Instagram’ı başlatın

Instagram’da Güç Tasarrufu Yapmanın Diğer yolları

Henüz Android 10 veya iOS 13’e sahip değilseniz, Instagram’ın güç kullanımını azaltmak (ve siz oradayken mobil verileri korumak) için atabileceğiniz bir adım daha var.

Kaydırmanızı sürdürmek için Instagram, görüntüleri ve videoları önceden yükler, ancak bu davranışı sınırlayabilirsiniz. Uygulamanın sağ üst tarafındaki menü simgesine ve ardından alttaki ayarlar simgesine dokunun. “Hesap” a, ardından “Mobil veri kullanımı” na dokunun ve “Veri tasarrufu” nu açın.

Bu, videoların önceden yüklenmesini engeller, böylece yalnızca siz onları oynatmayı seçtiğinizde indirilirler. Çok büyük bir etkiye sahip olma olasılığı düşüktür, ancak pilinizin seviyesi düşükse faydasını görebilirsiniz.

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