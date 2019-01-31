Sosyal medya uygulamaları içerisinde farklı yapısıyla öne çıkmayı başaran Instagram, son aylarda aldığı güncellemelerle beraber bir dizi yeni özellik kazandı. Uygulamanın geçtiğimiz senelerde gelen bir güncelleme sonrasında kazandığı yeni özelliklerden birisi de keşfet bölümü olmuştu.

Kullanıcıların ilgi alanlarına göre farklı hesaplar keşfetmesi ve uygulama içi etkileşimin artmasını sağlayan keşfet bölümü, çok kısa bir süre içerisinde beklenmedik bir şekilde ilgi de görmeyi başarmıştı.

Her ne kadar sevilen ve çok sık kullanılan bir bölüm olsa da bu bölümde de yaşanan bazı sorunlar yok değil. Instagram Keşfet Sorunları içerisinde en sık karşılaşılan sorunda akışın yenilenmemesi sorunu. Peki, Instagram Keşfet Sorunu nasıl çözülür?

Instagram Keşfet Sorunu için Bağlantıları Kontrol Edin

Instagram Keşfet Sorunu çözümü için ilk yapacağınız şey bağlantılarınızı kontrol etmek olacaktır. Eğer bağlantınızda sorun varsa ya da bağlantınız güçlü değilse akışın yenilenmemesi ve keşfet bölümünün boş kalması gibi durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor.

Bu nedenle ilk deneyeceğiniz işlem bağlantılarınızı kontrol etmek olacaktır. Hücresel veri bağlantınızda bir sorun olması durumuna karşın bu gibi bir bağlantı da WİFİ ağına girmeyi deneyin. Güçlü bir WİFİ bağlantısını kurduktan sonra Instagram Keşfet Sorunu için yeniden kontrol yapmanız gerekiyor.

Akış Düzenleme Sorununun Giderilmesi

Sağlam bir bağlantı kurulmasına karşın hala Instagram Keşfet Sorunu yaşıyorsanız, bu durumda da yapacağınız birkaç işlem daha var.