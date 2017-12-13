Instagram, kısa bir süre önce yarım milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaştı ve şirket, “Direct” adlı yeni bağımsız bir mesajlaşma servisi gibi yeni fikirlerle uğraşmakla birlikte, fotoğraf paylaşımına bir dizi özellik eklemeye devam ediyor. Servis, bugün, kullanıcıların hashtag‘ları takip edebilme yeteneği kazandıran ve konu ve ilgi alanlarıyla daha kolay keşfedip kalmasını sağlayan yeni bir özellik ekledi.

Hashtag‘ları kullanıcıları takip etmeye benzer şekilde takip edebilirsiniz. İlgilendiğiniz bir konuyu arayın ve ilgili hashtag’ları listeleyen arama sonuçlarını görüntüleyin. Hashtag’ları takiben, “hikayeler çubuğundaki” en yeni haberlerin bazılarıyla birlikte Instagram yayınınıza en popüler mesajlar gelecektir. Hangi hashtag’ları takip etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız, Instagram ayrıca diğer insanların profillerinde takip ettikleri hashtag’ları listeliyor.

Gizlilik konularından endişe duyanlarınız için hashtags profilinizde görünür olacaktır. Ancak, profiliniz gizli olarak ayarlandıysa, hashtag’ler yalnızca sizi takip eden kişiler tarafından görülebilir.