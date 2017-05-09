Instagram Mobil Site İçin Müthiş Özellik Geldi

Facebook’un yatırımlarının en başarılı olduğu uygulamaların başında Instagram geliyor. Yaklaşık olarak 5 sene önce uygulamayı satın alırken eleştiriler alan Facebook’un şu an Instagram kullanıcı sayılarına bakıldığı zaman ne kadar yerinde bir karar verdiği görülüyor. Son olarak 700 milyon kullanıcı sayısıyla dikkatleri üzerine çeken uygulamanın bu duruma gelmesini ise güncellemeler yayınlaması sağladı. Çok kısa süreler içerisinde yayınlanan güncellemelere şimdi ise çok daha işlevsel bir özellik ekleniyor. Artık Instagram Mobil Site üzerinden de paylaşım yapmanın önü açılıyor. Bunun için kullanıcıların yapacakları işlemler ise oldukça basit.

Instagram Mobil Site Üzerinden Paylaşım Dönemi

Her ne kadar söz konusu güncelleme belli sınırlar ile gelse de Instagram için atılmış en önemli adımlardan biri olarak gösteriliyor. Söz konusu özelliğin kullanımıyla beraber kullanıcıların Instagram uygulamasına neredeyse hiç ihtiyacı kalmıyor. Doğrudan akıllı telefonunuz üzerinden internet tarayıcınızı kullanarak Instagram web sürümüne giriş yapıyorsunuz. Instagram Mobil Site olarak gösterilen bu siteye giriş yaptıktan sonra kullanıcıların yapması gereken ise Instagram uygulamasına girer gibi giriş yapmak.

Instagram Mobil Site üzerinden uygulamada oturum açtıktan sonra eski sistemlerden farklı bir yapı olduğunu direk olarak göreceksiniz. İlk olarak burada yeni bir bölüm dikkat çekiyor. Keşfet bölümü olarak kullanılan ve Instagram’ın en çok sevilen özelliklerinden biri olan keşfet özelliği artık Instagram Mobil Site üzerinden de kullanılabiliyor. Daha önce web sürümüne de eklenen keşfet özelliğinin artık Instagram Mobil Site üzerinden de kullanılabileceği ilk yenilik oldu.

Instagram Mobil Site Paylaşımı Her Özelliği Barındıracak

Bunun dışında gelen ana yenilik tabi ki mobil sitede paylaşım yapma özelliği. Kullanıcı hesabınızdan giriş yaptıktan sonra tıpkı uygulama versiyonunda olduğu gibi doğrudan telefonunuzda yer alan fotoğraflardan paylaşımlar yapabiliyorsunuz. Yaptığınız paylaşımlarda ise tüm paylaşım özelliklerini kullanabiliyorsunuz.

Yani isterseniz paylaşım yapacağınız fotoğraflarınıza tıpkı uygulama sürümünde olduğu gibi filtreler ekleyebiliyor ya da doğrudan resimlerin boyutlandırmalarını yapabiliyorsunuz. Kısacası resim özelliklerini de kullanabileceğiniz yeni paylaşım sistemi şu an için sadece mobil site versiyonunda kullanılabilir durumda. Bunun dışında söz konusu özelliğin ana web sürümüne ne zaman geleceği konusunda henüz bir açıklama ya da tarih bulunmadığını da ekleyelim.