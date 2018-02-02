Birkaç hafta önce, Instagram‘ın kullanıcıların metin tabanlı hikayeler oluşturmasına ve çevrimiçi olarak paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir özellik olan ‘Tür‘ üzerinde çalıştığını öğrendik. Özellik yalnızca birkaç bölgede mevcuttu, ancak bugün sosyal medya devi, uygulamanın en son güncellemesinde herkesin kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Tür, içindeki diğer modlardan farklı; kullanmak için herhangi bir fotoğraf veya resim gerekmiyor. Kullanıcılara, uygulamak için geniş yeni fontlar ve görsel efektler veriliyor:

Bu özellik, onunla birlikte gitmek için herhangi bir medyaya ihtiyaç duymayan hızlı düşünceler göndermek isteyenler için harika görünüyor. Instagram ayrıca, “Herhangi bir fotoğraf veya videoya metin eklerken yeni stilleri de kullanabilirsiniz.” notunu düşüyor.

Birkaç hafta önce ‘GIF Çıkartmaları‘ nı yayınladıktan sonra Instagram, Hikayeleri olabildiğince iyi yapmak için çok çalışıyor. Şirket, piyasaya sürülmesinden bu yana büyük bir başarı elde etti, bu da sürpriz değil.