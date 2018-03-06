Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer aldığı gibi bu alanda en iddialı uygulamalardan biri olan Instagram, özellikler Hikayeler bölümünü öne çıkarmak için sürekli olarak yeni güncellemeler yayınlıyor. Sosyal medyanın 3 büyük devinden biri olan uygulamanın, şimdi ise Instagram Portre Modu ile gündeme geleceği belirtiliyor.

Yine hikayeler bölümü için gelmesi beklenen güncellemenin artıları ve detayları konusunda da bazı bilgiler var. Bu kez akıllı telefon sistemlerinden alışık olduğumuz bir güncellemeyi sunacak olan Instagram’ın, yeni güncellemesi için detaylara geçelim.

Instagram Portre Modu Neler Sunacak?

Yeni mod, uzun süredir akıllı telefonlarda gördüğümüz portre modunu yansıtıyor. iPhone serisiyle başlayan ve daha sonra birçok akıllı telefon markasının kullanmaya başladığı Portre kamera moduna karşılık olarak gelecek olan Instagram Portre Modu, özellikler selfie çekimlerini çok daha başarılı hale getirmenize olanak sağlayacak.

Doğrudan Instagram kamera uygulaması üzerinden çalışması beklenen yeni özelliğin, nasıl kullanılacağı konusunda bilgiler yer almıyor. Öyle ki Instagram Portre Modu resmi olarak duyurulmuş bir özellik değil.

Bu özellik Android işletim sistemi için yayınlanan son güncelleme sonrasında ortaya çıktı. Güncelleme sonrasında uygulamanın apk dosyaları parçalandığında, Instagram Portre Modu detaylarının gözüktüğü bazı dosyalar dikkat çekiyor. Bu dosyalarda Instagram’ın yeni mod için hazırlıklar yapmaya başladığını gösteriyor.

Şu an geliştiriciler için yayınlanan beta modlarında da söz konusu özelliğe ilişkin detaylar yok ancak yeni modun nasıl kullanılacağı ve ne gibi artıları olacağı konusunda yakın zamanda bilgiler almaya başlayacağız gibi duruyor. Özellikle kamera ve filtre modlarıyla öne çıkan bir güncelleme üzerinde çalışıldığını da bilmemiz, yeni modun yakın zamanda gelebileceğini gösteriyor. Detaylar paylaşıldığı zaman ya da yeni güncelleme duyurulacak olursa, haberimizi güncelleyeceğiz.