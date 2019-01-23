Instagram Profiline Bakanları Bulma

Instagram, ilk başlarda sadece fotoğraf paylaşılan bir sosyal paylaşım sitesi olarak ön plana çıksa da, son zamanların en popüler paylaşım sitesi olmayı başarmıştır. Dahası, Facebook’un bir parçası ve bu nedenle popülerliğini de daha da artırmıştır.

Kısaca anlatmak gerekirse Instagram, herhangi bir kişiyi takip etmenize izin verir ve diğerleri de sizi takip edebilir. Aslında, herhangi bir kayıtlı Instagram hesabının hesabını da görüntüleyebilirsiniz. Ancak akılda bir soru ister istemez yer ediniz. Acaba kimler benim profilime girip bakıyor?

Instagram’da profiline kimler bakmış, bunu merak ediyor musun? Ancak hatırlatmakta fayda var; Instagram’ın, hesabınızı görüntüleyen kişilerin kaydını tutmanıza izin vermediğini biliyor musunuz? Hesabınızı kimin görüntülediğini ve Instagram’daki her hareketinizi takip ettiğini bulmaya gerek olmadığını hissedebilirsiniz. Fakat bir kere düşünün. Sizi kimler takip ediyor bilmek ister misiniz? Bu yazımızda bunu öğrenebilirsiniz.

Profilinizi Ziyaret Eden Stalker’ları Bulmanın Yolları

Bunları görüntülemenin birkaç yolu var. Bunları öğrendiğinizde gerçekten çok mutlu olabilirsiniz. Sizlere en iyi üc yöntemi göstereceğiz.

Birçok uygulama içerisinde sadece Follower Insight App yardımı ile Instagram hesabınızı takip eden tüm stalker’ların kaydını tutabileceksiniz. Uygulama, Instagram’da sizi takip eden, gizliden gizliye ziyaret eden veya engelleyen tüm kişilerin kaydını tutmanıza yardımcı olur. Birisi sizi engellediğinde ya da Instagram’da izini bıraktığın anda, akıllı telefonundan haberdar edileceksin.

Bu şüphesiz ücretsiz olarak stalker’ları gösteren en iyi uygulamalardan biri. Uygulamanın oldukça yararlı olduğunu ve kullanıcı arayüzü kesinlikle kolay ve basit olduğunu söylemeye gerek yok. Instagram profilinizi sürekli ziyeret edenleri tanıyın. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için daha fazla zaman kaybetmemelisiniz.

Instagram profilinizi kimlerin görüntülediğini nasıl görebilirsiniz? Instagram fotoğraflarımı kim inceledi? Instagram hikayemi kimler görüyor? Tüm bu soruların tek bir çözümü var ve hepsine sadece Who Viewed Your Instagram Profile uygulaması ile gerçekleşiyor.

Uygulamayı akıllı telefonunuza yüklemeyi tamamladığınızda, Instagram hesabınızın tüm verilerini toplar. Bunu, profilinizi en çok görüntüleyen kişilerin sayısının doğru sonuçlarını veren otomatik hesaplama izler. Aslında, resimlerinize ve hikayelerinize kimin daha fazla ilgi gösterdiğini bulmanız da mümkün. Bu, tüm bu kişilerle kolayca iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Not: Uygulamayı Play Store üzerinden kaldırıldığı için, harici bir siteden indirmeniz gereklidir. İsme tıklayarak doğrudan indirebilirsiniz.

Bu, Instagram hesabınızı düzenli olarak kimin görüntülediğini veya takip ettiğini kontrol etmenize yardımcı olan başka bir mükemmel uygulamadır. Uygulamanın yardımıyla, profilinizi kimin takip ettiğini ve Instagram’da paylaştığınız yayınları ve hikayeleri anında görüntüleyebilirsiniz. Eğer hala sorguya çekiyorsanız, Instagram fotoğraflarımı kimin görüntülediğini görebilir miyim diye, cevabı büyük bir evet. Views For Instagram app bunu yapmanızı sağlar.

Uygulamanın arayüzü ile ilgileniyorsanız, kullanımının basit olduğunu ve düzenli olarak Instagram hesabınızı izleyen ve takip eden bir anlık rapor almanızı sağladığını bilmek sizi mutlu edecektir. Instagram For Views uygulamasının en çok vurgulanan yönü ücretsiz olarak mevcut olmasıdır. Dolayısıyla, uygulamaya kaydolmak için hiçbir şey ödemenize gerek yoktur.

Not: Uygulamayı Play Store üzerinden kaldırıldığı için, harici bir siteden indirmeniz gereklidir. İsme tıklayarak doğrudan indirebilirsiniz.