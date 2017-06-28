Instagram, Snapchat’ten Yine Çaldı, Favoriler Özelliği Deneniyor

Aslında tüm arkadaşlarınızın yayınlarını görmek isterseniz, Instagram‘ın algoritmik zaman çizelgesi kötü bir başarısızlık. Görünüşte bunu kabul etmenin bir yolu olarak, fotoğraf ve video odaklı sosyal ağ, The Verge‘e göre “favoriler” adlı yeni bir özelliği test ediyor. Fikir oldukça basit: Mesajınızı mümkün olan en kısa sürede görmek istediğiniz kişilerin bir listesini veriyorsunuz ve daha sonra bir Hikaye veya zaman çizelgesi olarak onlara özel olarak gönderiyorsunuz. Snapchat‘taki arkadaşlarınıza fotoğraf gönderirken onları servisin hikayesine itmekle çok benzer. IK Arkadaş listenize giden yayınlar zaman çizelgelerinde görünür ve yeşil onay işareti gelecektir.

Instagram‘ın ürün müdürü insanların artık daha küçük kitleler oluşturmak için servisi hacklediklerini belirtti ve yeni denedikleri özelliğin geliştiriclerin kullanıcıları dinlediklerinin bir kanıtı olduğunu söyledi. Yeni özellik şimdilik belli kullanıcılar tarafından test yapılırken önümüzdeki bir kaç ay içerisinde diğer kullanıcıların kullanımına sunulacağı tahmin ediliyor.