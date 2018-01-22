Instagram Son Görülme Nasıl Kapatılır?

Instagram geçtiğimiz hafta kullanıcılarına son görülme özelliğini sundu. Bizler de Instagram son görülme özelliği kapatma üzerine bilgi verelim istedik.

Bu özellik takip ettiğiniz kişiler veya geçmişte ileti gönderdiğiniz kişilerin son görülme tarihlerini görmenizi sağlar. Bu yeni hizmet varsayılan olarak aktive edilir. Sizi takip eden tüm Instagram kullanıcılarının Instagram uygulamasını en son ne zamandır açtığını ne kadar zaman kaldığını izleyebilmeleri anlamına gelir.

Bunun çok fazla bilgi verildiğini düşünüyorsanız özelliği devre dışı bırakmaya karar verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken vereceğimiz yönergeleri takip etmek. Profil sekmesini tıklayın ve Profili Düzenle yanındaki çark simgesine dokunun. Şimdi Ayarlar‘a gidin ve Etkinlik Durumunu Göster anahtarını kapalı konuma getirin. Arkadaşlarınızın ve ailenizin Instagram’ı ne sıklıkta kullandığınızı bilmesini engellemek için yapmanız gereken tek şey budur.

Etkinlik Durumunu devre dışı bıraktığınızda yalnızca arkadaşlarınızın ve ailenizin Instagram kullanımınızı takip etmesine izin vermemekle kalmaz. Onların izini süremeyeceğinizi de unutmayın. Bir stalker değilsen problem olmamalı.