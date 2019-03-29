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Instagram Verileri Nasıl İndirilir?

Instagram'da yaptığınız bütün hareketlerin bir yedeğini indirmek ister misiniz? Sizin için Instagram verilerini indirmenin nasıl olduğunu gösteren bir yazı hazırladık....

By Muhammed Arslan

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Instagram Verileri Nasıl İndirilir?

Instagram’ın 2018 yılında getirdiği kişisel verileri indirme özelliği, birçok kişinin işine yaradı. Hala bilmeyenler için Instagram verileri nasıl indirilir? Kısa bir rehber hazırladık.

Genellikle, her sosyal paylaşım sitesi verilerinizi toplar ve sunucularında depolar. Bu veriler, birisine paylaştığınız, yorum yaptığınız, gönderdiğiniz veya iletilerinizden herhangi bir şey olabilir.

Verilerinizi indirdiğinizde gördüğünüz rakamlara çok şaşıracaksınız. Bunun bir gizlilik ihlali sırasında ne kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz.

Instagram Fotograf Indirme

Yeni gelen özellik ile birlikte kullanıcıların fotoğraflarını, videolarını, kaydedilmiş hikayelerini, profil bilgilerini, yorumlarını, doğrudan mesajlarını ve beğenilerini ve aramalarını dışa aktarmaları Instagram’a eklendi.

İşte, Instagram Verilerinizi Nasıl İndirebilirsiniz?

Not: Instagram bilgilerinizi indirmek için internet bağlantısına sahip bir bilgisayara ihtiyacınız olacak.

Adım 1: Web Tarayıcınızdan Instagram sayfasına gidin ve normal bir şekilde giriş yapın.
Adım 2: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki kişi simgesine tıklayın.

Instagram Verileri Nasıl İndirilir?

 

Ayrıca bkz: Instagram Hikaye İndirme

Adım 3: Dişli simgesine dokunarak, Ayarlar kısmına giriş yapacaksınız. Burada genel olarak profiliniz ile ilgili düzenlemeye yapacağınız birçok ayarı göreceksiniz.

Instagram Verileri Nasıl İndirilir?

Adım 4: Birden fazla seçenek gösterecek şekilde ekranınızda bir açılır ekran ile karşılaşacaksınız. Buradan Gizlilik ve Güvenlik bölümünü seçin.

Ayrıca bkz: Instagram’da Alışveriş Nasıl Yapılır? 

Instagram Verileri Nasıl İndirilir?

Adım 5: Buradan sayfayı aşağıya doğru kaydırın ve Veri İndirme seçeneğine gelin. Alttaki mavi yazının üzerine tıklayın ve verilerinizin gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin. Tüm işlem bu kadar.

Ayrıca bkz: Instagram Fotoğraf İndirme

Instagram Verileri Nasıl İndirilir?

Adımları tamamladıktan sonra, Instagram, verilerizi kaydettiğiniz e-posta adresine gönderecek. Instagram Verileri Nasıl İndirilir işlemi ortalama 48 saat sürüyor.

Veri İndirme her sosyal ağ platformunda gerekli bir özelliktir. Toplanan bilgiler üzerinde çok fazla şey yapamayacağınız doğrudur, ancak Bilgi Edinme Hakkı her bireyin medeni hakkıdır.

Ayrıca bkz: Instagram’da “Action Blocked” Hatası

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