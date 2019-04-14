Instagram, WhatsApp ve Facebook Çöktü

En çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram, Facebook ve WhatsApp, bu kez bambaşka bir konu ile gündemde. Bu kez ne uygulamalara gelen yeni güncellemeleri konuşuyoruz ne de uygulamalar için yapılan düzenlemeleri. Bu kez her 3 uygulama için çökme haberi gündeme geldi. Hemen konu hakkında detaylardan söz edelim.

Instagram ve Facebook Açılmıyor

Sorunun öğle saatlerinde başladığını belirtelim. Öğle saatlerinde yaşanan bir sunucu sorunu nedeniyle Instagram ve Facebook’a erişim tamamen kesildi. İlk etapta gönderilerin görüntülenemediğini gördük.

Hemen sonrasında ise akış yenilenemedi sorunları yaşandı. İki uygulamaya giriş kısmında yaşanan sorunlara ise WhatsApp dahil oldu. Yine birkaç dakika sonrasında WhatsApp uygulaması için de erişim sorunların yaşandığı açıklandı.

Her üç uygulamanın da çöktüğü ortaya çıktı. Şu sıralarda da sunucu bağlantıları kontrol edildiği zaman, sadece ülkemizde değil birçok ülkede sunucu tabanlı bir sorun yaşandığı ve uygulama girişlerin yapılmadığı görülüyor. Yani sadece ülkemizde geçerli olan bir sorundan söz etmiyoruz. Bu kez yaşanan sorun, tüm dünya genelinde karşımıza çıktı.

Yaşanan sorunun neden kaynaklandığı konusunda ise en ufak bir bilgi yok. Sunucularda çökme sorunu, bu yıl sık sık tekrar etmeye başladı ancak Facebook yetkilileri konuya ilişkin net bilgiler yayınlamadı. Muhtemelen bu sorun için de net bir açıklama yapılmayacak. Şu sıralar devam eden çökme sorununun ne zaman çözüleceği konusunda ise en ufak bir bilgi yer almıyor.

Sadece şu an için sunucularda problemin yaşanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Her üç uygulama için de durum aynı. Özellikle Instagram’a giriş kısmında sıkıntılar yaşanıyor. Bölge bölge sorunun çözülmesi bekleniyor. Çökme sorununun nedeni açıklanacak olursa, haberimize ekleyeceğiz.