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Instagram, Whatsapp ve Facebook Messenger Dünyanın Her Yerinde Çöktü!

Ayşen Sıla

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Instagram & Whatsapp

Dünyanın dört bir yanından insanlar, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a ve sosyal medya platformu Instagram’ın yanı sıra Facebook’un mesajlaşma özelliği Facebook Messenger’a erişmekte zorlandı, çünkü uygulamalar biraz önce çöktü!

Yaygın olarak kullanılan uygulamaların tamamı, 2,8 milyar aktif kullanıcıya sahip olduğu söylenen Facebook’un bir parçası. Kullanıcılar çoğu uygulamalara ve sitelere erişmeye çalışırken hata kodları ve mesajlarla karşı karşıya kaldı.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, uygulamalarla ilgili sorunu doğrulamak için Twitter’a gitti. Sayan, WhatsApp ve Instagram’ın küresel olarak kapalı olduğunu ve sorunun nedeninin yerel olmadığını belirten Ulusal Bilgisayar Acil Müdahale Merkezi raporundan alıntı yaptı.

Instagram & Whatsapp

Sayan, Türk anlık mesajlaşma uygulamaları Yaay ve BIP’in sorunsuz çalıştığını ve ulusal servisleri desteklediklerini de belirtti. Neyse ki sorun kısa süre içerisinde düzeldi ve panik havası yok oldu.

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Sosyal Medya

Instagram, Whatsapp ve Facebook Messenger Dünyanın Her Yerinde Çöktü!

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