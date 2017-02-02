Instagram Yeni Gönderi Özellikleri Deniyor

Instagram yeni fotoğraf gönderme özelliğini Android platformunda yayınlanan 10.7.0 sürümünde denemeye başladı. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar birden fazla fotoğrafı tek gönderiye sığdırabilecek. Yeni özelliğe benzer bir işlev Instagram’ın reklamlarında görünmekteydi.

Yeni özellik en fazla 10 fotoğrafı aynı anda tek bir gönderide paylaşmanıza izin veriyor. Birleştireceğiniz fotoğrafların üzerine filtre uygulayabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz gönderiyi takipçileriniz fotoğraf albümü olarak görüyor. Gönderinize girdiğiniz zaman gönderi içerisinde bulunan fotoğrafların arasında kaydırarak dolaşabiliyorlar.

Özellik halen test aşamasında olduğu için uygulama albüm oluşturmanıza izin veriyor. Fotoğrafları seçebiliyorsunuz fakat zaman tünelinizde paylaşamıyorsunuz. Yeni özelliğin önümüzdeki günlerde test aşamasından çıkıp stabil haline gelmesi bekleniyor.