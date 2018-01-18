Instagram Yeni Özelliği Çok Konuşulacak: Stalker'lara Kötü Haber!

Fotoğraf tabanlı sosyal medya olan Instagram son görülme özelliği ile gündemi bir anda sarstı. Instagram‘ın henüz testleri devam eden bu özelliği büyük tepki alacak gibi görünüyor. Çünkü bu özellik birçok kullanıcısını oldukça mutsuz edecek.

Instagram bugünden itibaren mobil uygulamasında yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar DM’lerde (Doğrudan Mesaj) konuştuğu kişilerin çevrimiçi durumunu görebiliyorlar. İlginçtir ki bu özellik kişi hesabınızı takip etmese bile çalışıyor(!)

Gadgets 360 editöreri ve diğer kullanıcılar birlikte bu özelliği tespit etti. Raporlarda Instagram‘ın sadece metin öyküleri ve ekran görüntüleri için uyarılar gibi diğer özellikleri test ettiğini de ileri sürdü.

Belirttiğimiz gibi Instagram, WhatsApp‘da “Son Görülme” ve Facebook Messenger‘da “Aktif” özelliğine benzer bir yeni özellik test ediyor. Uygulamanın Instagram DM bölümüne giderek erişilebilir. Kullanıcı uygulamada çevrimiçi olduğunda en son zaman damgası gösteriliyor. “Çevrimiçi”, “Bugün etkin”, “1 saat önce etkin”, “24 saat önce aktif” gibi seçenekler bulunuyor.

Bu özelliğin yalnızca bazı kullanıcılar için mevcut olduğunu öğrendik. Siz de denemek isterseniz Instagram uygulamanızı güncelleyin. Şanslıysanız seçkin kişilerin arasında olabilirsiniz.