Instagram yeni özellik: Öykülerde hashtag kullanımı

Son birkaç aydır Instagram hemen hemen her hafta yeni özellikler eklemeye başladı. Elbette bunların çoğu Snapchat tarafından ‘ilham alındı’.

Örnek olay şu: Facebook’a ait sosyal ağ iki özellik daha ekledi: konum ve hashtag Öyküler şimdi Keşfet bölümünde bulunabilir.

Keşfet sekmesine girdiğinizde, en üstte bulunan ve yakınınızda olan Hikayeleri gösteren bir Hikaye halkası görürsünüz. Bunlar yer etiketlerini kullananlardan gelmektedir. Dünyadaki herhangi bir yeri aradığınızda, Öykü halkası en üstte olacak – en iyi Hikayeler o noktada gerçekleşecek.

Hashtag Hikayeleri de Keşfetmek için geliyor. Bunlar ilgi alanlarınızla veya herhangi bir hashtag ile gerçekten ilgili Hikayeleri kolayca bulmanıza yardımcı olacaktır. Bir hashtag ararken, sayfanın üstünde, o hashtag’ı kullanan Öykülerle dolu bir Öykü halkası olabilir. Bunlar, hikayelerinde yer hashtag’ları kullanan kişiler tarafından oluşturulmuştur.

Hikâyeniz böyle bir şekilde gösteriliyorsa, Hikayeler görüntüleyicinin en üstündeki bir çizgi kaç kişinin onu gördüğünü söyleyecektir. Yer etiketlerini veya hashtag etiketlerini kullanmak istiyorsanız ancak Hikayenizi Keşfet‘de görünmesini istemiyorsanız, Öyküler görüntüleyici listenizdeki X simgesine dokunmanız yeterlidir.

Konum Hikayeleri, şimdi iOS için iTunes App Store ve Android için Google Play Store aracılığıyla kullanıma sunulan Instagram sürüm 10.22’den itibaren kullanılıyor.