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Instagram Yenileniyor! Yeni Güncelleme İle Gelen Özellikler

Instagram, arayüzünü daha çok kullanıcı odaklı olarak değiştirmeye çalışıyor. En yeni yenilikler Keşfet üzerine gelecek...

By Muhammed Arslan

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Instagram Yenileniyor! Yeni Güncelleme İle Gelen Özellikler

Instagram son zamanlarda köklü değişiklikler yapıyor ve yeni özellikler ekliyor. Şimdi ise şirket Keşfet sekmesinde değişiklik yaptığını açıkladı. Yeni güncellemede, Keşfet sekmesine yeni bir tasarım getiriyor ve ayrıca Hikayeler bölümüne de el atıyor.

Instagram’daki Keşfet bölümü, insanlar tarafından takip etmedikleri hesaplardan yeni fotoğraflar, videolar vb. keşfetmeleri için kullanılıyor. Bugünden itibaren kullanıcılar artık bu Keşfet kısmında IGTV ve Alışveriş için kısayolları bulabilecek. Ayrıca Gıda, Sanat ve Seyahat gibi ilgi alanlarına göre uyarlanmış konu kanallarını içeren yeni tasarlanmış bir gezinti çubuğunu fark edecekler.

IGTV” ve “Alışveriş” kısayolları çubuğun ön tarafına sabitlenerek, sevdikleri marka ve yaratıcılardan ürün ve videolar bulmayı kolaylaştıracak. “IGTV” karesine veya kısayoluna dokunduktan sonra, kullanıcılar “IGTV” için yakın zamanda güncellenen bir anasayfa görecekler.

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Benzer şekilde bir kullanıcı “Alışveriş” kısayoluna dokunduğunda, gezinme çubuğundaki kategori filtrelerine erişebilecek ve belirli ürün seçenekleri bulabilecek.

Bunun dışında Instagram, artık Keşfet sekmesine Hikayeler de ekliyor. Instagram, Hikayeler kısmı her gün 500 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Keşfet sekmesinin artık kullanıcılara kişiselleştirilmiş Hikaye önerileri sunacağını söylüyor.

Ayrıca bkz: Instagram Hikaye İndirme

Kullanıcılar, Beğendikleri ve İzlediklerine benzer hesaplardan gelen hikayeleri görmeye başlayacaklar. Yeniden tasarlanan Keşfet bölümü zaten yayında ve Keşfet ile İlgili Hikayeler bölümü önümüzdeki haftalarda yayına girecek.

KaynakInstagram Press
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