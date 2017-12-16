Instagram Yılbaşı Filtreleri Geliyor! Yeni Superzoom Sesleri!

Instagram Yılbaşı Efektleri son zamanlarda Instagram geliştiricileri tarafından üzerine yoğunlaşılmış şekilde test ediliyorlar.

Şirketin en son güncellemesi ile Instagram resmen yılbaşı ruhuyla dolup taşıyor. Keyifle kullanılacak üç yeni festival filtresi var: buzlu cam efekti, yılbaşı makyajı ve dijital konfeti ile yapılmış olan altın ve gümüş balon kaplaması. Ayrıca çıkartmalar kütüphanesi de yakında penguenler, kar taneleri, buz patenleri, kış kıyafetleri ve daha birçok Noel, Hanuka ve Kwanzaa temalı simgeler ile genişleyecek.

Versiyon 26 güncellemesindeki diğer eklemelerden biri ise Superzoom efekti için yeni sesler gelmesi oldu. Kullanıcılar “Beats”, “Bounce” ve “TV Show” seslerinden birini seçebilecek.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde adım adım bu yenilikler gelecek diyebiliriz. Ayrıca sabırsızlıkla beklenecek daha çok şey var. Instagram hikayelerdeki emojiler ve çıkartmalar için metin tabanlı bir arama özelliği uygulayacağını doğruladı. Dedikodulara göre, gelecekteki güncellemelerde hikayelerde GIF desteği bulunacakmış. Bunun yanı sıra başkalarının fotoğraflarını ve videolarını yeniden yükleyebilecek yeni bir imkân da sunulacakmış.