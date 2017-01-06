Instagram’a iPhone 7 ve iPhone 7 Plus Güncellemesi

Apple her yeni iPhone modeliyle birlikte telefonların ekran, işlemci ve kamerasında güncellemeler yapmayı sürdürüyor. Peki uygulamalar bu değişimlere ne kadar ayak uydurabiliyor, hiç düşündünüz mü?

Evet, iPhone‘ların kameraları yenilendikçe uygulamaların da yenilenmesi kaçınılmaz bir ihtiyaç. Görünen o ki Instagram da bu değişiklikleri yapmak üzere yenilendi ve iPhone 7 ile iPhone 7 Plus modelleriyle daha uyumlu hale geldi.

Instagram‘ın kurucu ortaklarından Mike Krieger, konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Buna göre Instagram, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus‘lar için daha geniş renk skalası desteğini almak üzere sunucu tarafında güncelleme yaptı. Krieger’in açıklamasında “Eğer bir iPhone 7 veya iPhone 7 Plus kullanıyorsanız, Instagram artık sizin için daha fazla renk sunuyor. Ayrıca uygulama üzerinden bu renkleri görüntüleyebilmeniz de mümkün. Yakında bununla ilgili bir blog yazısı kaleme alacağım” cümlelerine yer verdi.

Güncellemeyi fark edebilmek zor

TechCrunch‘ta yer alan haberde ise yapılan bu güncellemenin daha çok sunucu tarafında olduğu ve kullanıcılar tarafından hemen fark edilemeyebileceği belirtildi. Instagram‘a yüklenen fotoğrafların renklerini daha canlı ve parlak göstermesi beklenen bu değişikliği ayırt edebilmenin tek yolu, eski bir iPhone modelinden Instagram‘ı açmak. Böylece iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için yapılan güncellemenin neleri değiştirdiği daha iyi anlaşılabilir.

Üstelik değişiklikler sunucu tarafında olduğu için Instagram uygulamasını güncellemeniz gerekmiyor. Eğer güncellemeyle birlikte gelen değişikliği fark ettiyseniz, lütfen yorumlarınızla bildirin.